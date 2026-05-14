مقتل 5 جنود و7 مسلحين خلال اشتباكات جنوب غربي باكستان

أكد مسؤولون اليوم الخميس مقتل خمسة جنود على الأقل وسبعة مسلحين في اشتباكات بإقليم المضطرب في باكستان.وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قافلة لعناصر من قوة حرس الحدود شبه العسكرية وأعقب ذلك اشتباك مع مسلحين، وفق المسؤولين.وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس "قُتل خمسة جنود وأُصيب آخر بجروح خطرة".وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للجيش أنه "خلال العملية، رصدت القوة مجموعة من الإرهابيين واشتبكت معهم. وخلال تبادل إطلاق النار قُتل سبعة إرهابيين".وأعلن جيش تحرير بلوشستان، المجموعة الانفصالية الأبرز في الإقليم، في بيان تلقت نسخة منه مسؤوليته عن الهجوم.وقالت المجموعة التي أدرجتها على قوائم الإرهاب، إنها استهدفت منشآت عسكرية وعناصر من الشرطة والإدارة المدنية، في هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية.(أ ف ب)