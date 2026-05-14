قبل الانتخابات المقبلة.. رئيسة وزراء تقدم استقالتها وتسقط الحكومة

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، جاءت الاستقالة عقب إعلان أحد الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي انسحابه من دعم الحكومة ورفضه التصويت لصالحها في ، ما أدى إلى فقدانها الأغلبية .وقالت سيلينا خلال في العاصمة ريغا: "أنا أستقيل، لكنني لا أستسلم".وبموجب الاستقالة، ستدخل في مرحلة حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات.وكان حزب "التقدميون"، الشريك الأصغر في الائتلاف، أعلن رفضه الاستمرار في دعم الحكومة، بعد أن اقترحت سيلينا استبدال أندريس سبروتس، وهو عضو في الحزب، بمستشارها العسكري. (آرم نيوز)