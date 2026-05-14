بدء عبور سفن صينية عبر مضيق هرمز منذ الليلة الماضية

ونقلت الوكالة شبه الحكومية، عن مصدر مطلع، أنه "بقرار من الجمهورية الإسلامية، تم تمكين عبور عدد من السفن الصينية عبر مضيق هرمز مع الالتزام بالبروتوكول الإيراني لإدارة المضيق".وأضاف المصدر أنه "بعد متابعات من وزير خارجية وسفيرها في ، تم تيسير عبور السفن أساس العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتم في النهاية الاتفاق على عبور عدد من السفن الصينية التي طلبتها بكين بعد التفاهم حول البروتوكولات لإدارة المضيق، وقد بدأ هذا العبور منذ الليلة الماضية".وبحسب "فارس"، فقد "رأى خبراء أن هذه الخطوة، القائمة على البروتوكولات الداخلية الإيرانية، تحبط أي استغلال سياسي لقدرات المضيق لممارسة ضغوط خارجية، وتعزز مكانة في الإدارة الذكية لهذا الممر الحيوي".