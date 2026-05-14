عربي-دولي

بدء عبور سفن صينية عبر مضيق هرمز منذ الليلة الماضية

14-05-2026 | 06:21
بدء عبور سفن صينية عبر مضيق هرمز منذ الليلة الماضية
أفادت "وكالة فارس" الايرانية بأن عدداً من السفن الصينية عبرت مضيق هرمز، وذلك بعد التزامها بالبروتوكول الإيراني المعتمد لإدارة حركة الملاحة في المضيق.
ونقلت الوكالة شبه الحكومية، عن مصدر مطلع، أنه "بقرار من الجمهورية الإسلامية، تم تمكين عبور عدد من السفن الصينية عبر مضيق هرمز مع الالتزام بالبروتوكول الإيراني لإدارة المضيق".


وأضاف المصدر أنه "بعد متابعات من وزير خارجية الصين وسفيرها في إيران، تم تيسير عبور السفن الصينية على أساس العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتم في النهاية الاتفاق على عبور عدد من السفن الصينية التي طلبتها بكين بعد التفاهم حول البروتوكولات الإيرانية لإدارة المضيق، وقد بدأ هذا العبور منذ الليلة الماضية".


وبحسب "فارس"، فقد "رأى خبراء أن هذه الخطوة، القائمة على البروتوكولات الداخلية الإيرانية، تحبط أي استغلال سياسي لقدرات المضيق لممارسة ضغوط خارجية، وتعزز مكانة طهران في الإدارة الذكية لهذا الممر الحيوي".
