القيادة المركزية: تنفيذ عمليات مراقبة ومرافقة بحرية وجوية في بحر العرب

أعلنت الأميركية، حصيلة الحصار البحري المفروض على ، مشيرة إلى أن القوات ، غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار.وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تواصل عملياتها في بحر العرب، وتمكنت حتى الآن من تغيير مسار 65 سفينة وتعطيل 4 ضمن الحصار المفروض على موانئ إيران.وكتبت القيادة على منصة "إكس": "تواصل حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72) عملياتها في بحر العرب، بما في ذلك تنفيذ الحصار الأميركي ضد إيران. قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أعادت توجيه 65 سفينة تجارية وعطّلت 4".وتعد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إحدى أبرز القطع البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وتشارك في عمليات المراقبة الجوية والبحرية إلى جانب مدمرات وسفن دعم ضمن الأسطول الأمريكي العامل في بحر العرب والخليج.وقال مرارا إن الحصار على موانئ إيران سيستمر إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق يضع حدا للحرب في .وفرضت حصارا بحريا على موانئ إيران وسواحلها في 13 نيسان، بعد أيام من إعلان وقف لإطلاق النار. (ارم نيوز)