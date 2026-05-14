بيسنت: من مصلحة الصين إعادة فتح مضيق هرمز

قال الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إنّ ستستفيد من إعادة فتح مضيق هرمز، مرجّحًا أن تبذل أقصى جهودها لضمان استمرار حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.وأضاف بيسنت، في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي"، نقلتها وكالة " ": "أعتقد أنهم سيبذلون ما في وسعهم.. من مصلحة الصين البالغة فتح المضيق، وأعتقد أنهم سيعملون من خلف الكواليس مع أي جهة لها تأثير على القيادة ".وأكد بيسنت، في تصريحات من بكين، حيث يرافق في زيارة إلى الصين، أن صدمة الإمدادات عابرة، موضحًا أنه عندما تنخفض أسعار سيتراجع التضخم أيضًا.وتوقع وزير الخزانة تراجع أسعار النفط في الشهور المقبلة.ولفت إلى أنه "لاحظ أن منشأة التحميل الرئيسية في لم تشهد أي عمليات تحميل خلال الأيام الثلاثة الماضية"، وقال: "نعتقد أن سعة التخزين ممتلئة".