بيسنت: من مصلحة الصين إعادة فتح مضيق هرمز
14-05-2026
|
10:19
قال
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إنّ
الصين
ستستفيد من إعادة فتح مضيق هرمز، مرجّحًا أن تبذل
بكين
أقصى جهودها لضمان استمرار حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي"، نقلتها وكالة "
رويترز
": "أعتقد أنهم سيبذلون ما في وسعهم.. من مصلحة الصين البالغة فتح المضيق، وأعتقد أنهم سيعملون من خلف الكواليس مع أي جهة لها تأثير على القيادة
الإيرانية
".
وأكد بيسنت، في تصريحات من بكين، حيث يرافق
الرئيس دونالد ترامب
في زيارة إلى الصين، أن صدمة الإمدادات عابرة، موضحًا أنه عندما تنخفض أسعار
النفط
سيتراجع التضخم أيضًا.
وتوقع وزير الخزانة تراجع أسعار النفط في الشهور
الست
المقبلة.
ولفت إلى أنه "لاحظ أن منشأة التحميل الرئيسية في
إيران
لم تشهد أي عمليات تحميل خلال الأيام الثلاثة الماضية"، وقال: "نعتقد أن سعة التخزين ممتلئة".
