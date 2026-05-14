سنتكوم: حيدّنا قدرة إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية والمسيرات

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوب، أن القوات الأميركية نجحت في تحييد القدرات الصناعية والتقنية الإيرانية الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الإيرانية أصبحت "عديمة الأهمية وظيفيا وعملياتيا".
وأضاف المسؤول العسكري الأميركي أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 700 ضربة جوية استهدفت الألغام البحرية الإيرانية، مشيرا إلى تعطيل 82% من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية.
وأوضح أن إيران لا تزال تحتفظ "بقدرات إزعاج محدودة" تتمثل في أعمال تحرش عسكرية واستخدام المسيّرات والصواريخ، إضافة إلى دعم وكلائها في المنطقة، لكنه شدد على أنها "لم تعد تمتلك وسائل تهدد العمليات الإقليمية الكبرى وحرية عملنا جوا وبحرا".
وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تمكنت خلال 38 يوما من "إبطال مفعول 40 عاما من الاستثمارات العسكرية الإيرانية"، معتبرا أن طهران ستسعى إلى إعادة بناء ما يمكن استعادته من قدراتها العسكرية "بأقصى سرعة".