سنتكوم: حيدّنا قدرة إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية والمسيرات

أكد الأميركية، كوب، أن القوات الأميركية نجحت في تحييد القدرات الصناعية والتقنية الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الإيرانية أصبحت "عديمة الأهمية وظيفيا وعملياتيا".

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 700 ضربة جوية استهدفت الألغام البحرية الإيرانية، مشيرا إلى تعطيل 82% من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية.

وأوضح أن لا تزال تحتفظ "بقدرات إزعاج محدودة" تتمثل في أعمال تحرش عسكرية واستخدام المسيّرات والصواريخ، إضافة إلى دعم وكلائها في المنطقة، لكنه شدد على أنها "لم تعد تمتلك وسائل تهدد الكبرى وحرية عملنا جوا وبحرا".

وأكد قائد الأميركية أن القوات الأميركية تمكنت خلال 38 يوما من "إبطال مفعول 40 عاما من الاستثمارات العسكرية الإيرانية"، معتبرا أن ستسعى إلى إعادة بناء ما يمكن استعادته من قدراتها العسكرية "بأقصى سرعة".