ما هو شرط بوتين للقاء زيلينسكي؟

وضع إطارًا محددًا لأي لقاء محتمل مع الرئيس الأوكراني ، قائمًا على إتمام اتفاق السلام قبل عقد القمة الرئاسية، وليس العكس.وقال إنّ " لم ترفض قط فكرة اللقاء المباشر مع "، لكنه أوضح أنّ "الاجتماع يجب أن يأتي بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام مصممة لمنظور تاريخي طويل الأمد".وأضاف أنّ "اللقاء يُمكن أنّ يتمّ في أو في دولة ثالثة، لكنه يجب أن يكون مخصصًا للتوقيع على شيء ما، وليس لإجراء مفاوضات مفتوحة". (ارم نيوز)