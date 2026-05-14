الإمارات تدين الهجوم على سفينة هندية قبالة سواحل عُمان

Advertisement

أعلنت ، إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع قبالة سواحل سلطنة .في بيان، أن "هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (وام).وأعربت دولة الإمارات، عن "تضامنها مع الصديقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها".كما أكدت الإماراتية، أن "هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية".وشددت على أن "استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي".