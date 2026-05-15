أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"

نشرت مجلة "فوربس" تقريراً جديداً استعرضت فيه أبرز 4 عملات رقمية في السوق مع انطلاقة شهر أيار الحالي، وذلك بناء على حجمها واستخداماتها.

والعملات الرقمية (الكريبتو) هي أموال إلكترونية غير خاضعة لبنك مركزي، وتعمل عبر تقنية تُسمّى بلوكتشين، وهي شبكة موزّعة تسجّل كل العمليات بشفافية.

وتم اختيار العملات الرقمية الواردة في هذه القائمة لأن قيمتها السوقية تتجاوز 5 مليارات دولار، ولديها استخدامات فعلية وليست مجرد أدوات مضاربة، كما تتمتع بحجم تداول مرتفع نسبياً.





1 - بيتكوين (Bitcoin).. أقدم العملات الرقمية







العملة الرقمية الأولى والأكثر شهرة، وقد أُطلقت عام 2009 باعتبارها بديلاً لا مركزياً عن الأنظمة المالية التقليدية. تُوصف غالباً بأنها " الرقمي" لأنها تُستخدم مخزناً للقيمة، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.





ورغم بطء معاملاتها نسبياً وارتفاع تكاليفها، إلا أنها تبقى الأكثر استقراراً مقارنة ببقية العملات، وتستحوذ على الحصة الأكبر من السوق. القيمة السوقية 1.58 تريليون دولار.





2 - إيثيريوم (Ethereum)



ليست مجرد عملة بل منصة متكاملة لبناء التطبيقات اللامركزية، وبفضل تقنية "العقود الذكية"، أصبحت الأساس الذي تقوم عليه معظم مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز الرقمية. ومع ذلك، تعاني من تحديات مثل ارتفاع الرسوم والازدحام على الشبكة. القيمة السوقية 282 مليار دولار.



3 - ريبل (XRP)



تم تطوير "إكس آر بي" من قبل شركة "ريبل لابز" (Ripple Labs) بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية بسرعة وكلفة منخفضة.





وتتميز هذه العملة باستخدامها في الأنظمة المصرفية، لكنها تواجه انتقادات بسبب مركزيتها واعتمادها على جهة واحدة تتحكم بجزء كبير من المعروض. القيمة السوقية 86 مليار دولار.





4 - باينانس (BNB)





تُستخدم داخل منظومة باينانس (Binance)، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم.