طائرتان مسيّرتان تستهدفان مقر معارضة كردية إيرانية شمال أربيل

نقلت وكالة " " عن مصادر أمنية قولها "إن طائرتين مسيرتين استهدفتا مقر جماعة شمال مدينة أربيل في "، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة.ويوم الأربعاء، استهدفت غارتان جويتان، معسكرًا للمعارضة الإيرانية في مدينة أربيل شمالي العراق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية.ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها الأربعاء، إن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت معسكرًا للمعارضة الإيرانية شمالي أربيل.وأضافت المصادر، أن الضربة استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل المعسكر. ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى.ولاحقًا نقلت الوكالة عن مصادر أمنية تأكيدها وقوع ضربة ثانية بطائرة مسيرة استهدفت معسكرًا للمعارضة الإيرانية شمال أربيل بالعراق.وتأتي هذه الهجمات الدامية في وقت يسري فيه وقف لإطلاق النار بين والولايات المتحدة بعد حرب استمرّت نحو 40 يومًا وطالت تداعياتها أراضي العراق وإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.وفي الأعوام الأخيرة، هاجمت إيران مرارًا مجموعات كردية إيرانية معارضة في شمال العراق، متّهمة إياها بالضلوع في هجمات في الداخل وخدمة مصالح ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.