نتنياهو: نسيطر على 60% من قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته تسيطر على 60 بالمئة من قطاع غزة، في ما يُظهر أنها وسّعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي.
وقال نتنياهو: "خلال العامين الماضيين، أظهرنا للعالم أجمع القوة الهائلة الكامنة في شعبنا ودولتنا وجيشنا".
وأضاف: "لقد أعدنا جميع أسرانا إلى الوطن، حتى آخر واحد منهم"، في إشارة إلى أحد الأهداف الرئيسة المعلنة للحرب في غزة. وتابع "هناك من كان يقول: انسحبوا، انسحبوا! نحن لم ننسحب. اليوم نسيطر على 60 بالمئة، وغداً سنرى".