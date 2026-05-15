ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال

15-05-2026 | 13:09
ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان من اتخاذ "أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال"، في أعقاب زيارته إلى بكين ولقائه نظيره الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية تمّ تسجيلها قبل مغادرته بكين بعد زيارة استمرّت يومين وطغى عليها تحذير الرئيس شي من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع البلدين إلى "صراع".

ووفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بُثّت اليوم الجمعة، قال ترامب: "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، وأضاف: "لا نريد أن يقول أحد دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا". وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.

يشار إلى أن قضية تايوان التي تدعمها واشنطن، وتعتبرها بكين جزءا من الصين، ما زالت تشكل واحدة من أبرز العقبات في العلاقات الصينية الأمريكية.

 
