ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال

حذّر تايوان من اتخاذ "أي خطوة باتجاه إعلان "، في أعقاب زيارته إلى ولقائه نظيره الصيني شي جين بينغ.جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية تمّ تسجيلها قبل مغادرته بكين بعد زيارة استمرّت يومين وطغى عليها تحذير الرئيس شي من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع البلدين إلى "صراع".ووفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة " " بُثّت اليوم الجمعة، قال : "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، وأضاف: "لا نريد أن يقول أحد دعونا نعلن الاستقلال لأن تدعمنا". وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.يشار إلى أن قضية تايوان التي تدعمها ، وتعتبرها بكين جزءا من ، ما زالت تشكل واحدة من أبرز العقبات في العلاقات .