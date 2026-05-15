إعادة 11 باكستانيا و20 إيرانيا كانوا في سفن احتجزتها أميركا

Advertisement

الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الجمعة، أن بلاده استعادت 11 مواطنا باكستانيا و20 إيرانيا من سفن احتجزتها في أعالي البحار، بحسب "سبوتنيك".وأضاف دار في منشور على موقع "إكس"، أنه تم نقل الأفراد عبر سنغافورة إلى بانكوك، ومنها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء الجمعة، على أن يكمل الإيرانيون رحلتهم إلى بلادهم.الباكستاني: "جميع من تمت إعادتهم بصحة جيدة ومعنويات عالية"، فيما لم يتضح على الفور أي السفن كانوا على متنها".وكانت الحرب على ، التي بدأت في شباط الماضي، تم تعليقها الشهر الماضي بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن وطهران انخرطتا في مواجهات بحرية واحتجاز سفن من قبل كل منهما، في سعيهما للتوصل إلى اتفاق سلام.