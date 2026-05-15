تل أبيب تلوّح بحرب جديدة مع إيران

أفاد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الاسرائيلية، بأن تستعد لاحتمال استئناف الحرب مع في القريب.وأضاف المسؤول، في إشارة إلى مسار المفاوضات بين والولايات المتحدة الأميركية: "توصّل الأميركيون إلى قناعة بأن المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة".وكان ، ، قد قال في وقت سابق إن مهمة جيش بلاده فيما يتعلق بإيران "لم تكتمل بعد"، وإن الجيش مستعد لاحتمال الاضطرار إلى التحرك مجددًا.