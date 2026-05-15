كان داخل شقة.. تفاصيل عملية اغتيال عز الدين الحداد في غزة

كشفت هيئة البث ، الجمعة، أن عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة " " عز الدين الحداد شهدت استخدام ومقاتلات استهدفت الشقة التي كان بداخلها.

وأوضحت الهيئة أن سلاح الجو استخدم طائرات مسيرة ومقاتلات لاستهداف شقة عز الدين الحداد، التي كانت مخبأ له، بالإضافة إلى مركبة غادرت الموقع في الوقت نفسه، لمنعه من محاولة الفرار والنجاة من الهجوم.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المؤسسة الأمنية كانت تراقب لأكثر من أسبوع عز الدين الحداد وانتظرت خروجه من شقة الاختباء الخاصة به في مدينة غزة، وبمجرد التأكد من ذلك، صدرت التعليمات لتنفيذ الهجوم. وبعد استهداف الشقة خرجت سيارة، وتم استهدافها أيضًا كإجراء احترازي.



كان بنيامين ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلنا في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول 2023.

وجاء في البيان أن الحداد "كان مسؤولاً عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي لنزع سلاح حماس وتجريد من السلاح".





وأضاف البيان: "هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم ".





وتابع: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 تشرين الأول 2023".