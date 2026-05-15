|
|
عربي-دولي
كان داخل شقة.. تفاصيل عملية اغتيال عز الدين الحداد في غزة
Lebanon 24
15-05-2026
|
14:53
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
، الجمعة، أن عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "
حماس
" عز الدين الحداد شهدت استخدام
مسيرات
ومقاتلات استهدفت الشقة التي كان بداخلها.
وأوضحت الهيئة أن سلاح الجو استخدم طائرات مسيرة ومقاتلات لاستهداف شقة عز الدين الحداد، التي كانت مخبأ له، بالإضافة إلى مركبة غادرت الموقع في الوقت نفسه، لمنعه من محاولة الفرار والنجاة من الهجوم.
وأكدت مصادر في الجيش
الإسرائيلي
دقة المعلومات الاستخباراتية، وأن الحداد كان الهدف المستهدف وسط ترجيحات تؤكد
القضاء
عليه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المؤسسة الأمنية كانت تراقب لأكثر من أسبوع عز الدين الحداد وانتظرت خروجه من شقة الاختباء الخاصة به في مدينة غزة، وبمجرد التأكد من ذلك، صدرت التعليمات لتنفيذ الهجوم. وبعد استهداف الشقة خرجت سيارة، وتم استهدافها أيضًا كإجراء احترازي.
كان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلنا في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وجاء في البيان أن الحداد "كان مسؤولاً عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لنزع سلاح حماس وتجريد
قطاع غزة
من السلاح".
وأضاف البيان: "هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم
إسرائيل
".
وتابع: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 تشرين الأول 2023".
وقال البيان إن "هذه رسالة واضحة لكل القتلة الساعين لإزهاق أرواحنا: عاجلاً أم آجلاً ستصل إليكم إسرائيل".
(سكاي نيوز عربية)
