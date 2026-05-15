|
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن مُجتبى خامنئي
Lebanon 24
15-05-2026
|
16:18
أفادت تقارير أمنية إسرائيلية بأن المرشد
الإيراني
مجتبى خامنئي بات يتبنى الخط المتشدد داخل دائرة القرار في طهران، حيث يقود حالياً جبهة
المعارضة
لأي تنازلات أو تسويات محتملة في المفاوضات مع
الولايات المتحدة
.
وقالت "هيئة البث"
الإسرائيلية
إن الأجهزة الأمنية
في إسرائيل
ترى أن نفوذ مجتبى، الذي يوصف بأنه القوة الصاعدة خلف والده، يركز على رفض التنازل عن
القضايا
الاستراتيجية الكبرى، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وفي ظل هذا الخطاب التصعيدي، رفعت
إسرائيل
من وتيرة استعداداتها الميدانية، واضعةً خيار استئناف القتال في
إيران
كأولوية في حال وصول المساعي الدبلوماسية إلى طريق مسدود.
وكشفت المصادر عن رفع مستوى التأهب لاحتمالية تجدد المواجهة العسكرية مع طهران، في خطوة تظل مرهونة بضوء أخضر من الرئيس
ترامب
وتوجهات إدارته.
وتتضمن بنود "بنك الأهداف"
الإسرائيلي
خططاً لضرب البنية التحتية الوطنية
الإيرانية
، كأداة ضغط تهدف إلى إجبار طهران على إبداء مرونة في المفاوضات المتعثرة.
ورغم هذه الاستعدادات، تبرز شكوك لدى أوساط مطلعة حول جدوى هذا التصعيد، إذ تشير التقديرات إلى أن القيادة الإيرانية لن تتزحزح عن مواقفها تجاه القضايا السيادية والاستراتيجية تحت ضغط القوة، مما يجعل مشهد المواجهة القادم مفتوحاً على كافة الاحتمالات.
ورفض الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المقترح الأخير المقدم من النظام الإيراني، الذي نُشر في صحيفة "طهران تايمز"، ويتضمن خطة من مرحلتين تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار.
وصرح ترامب قائلاً: "اطلعت على المقترح الإيراني الأخير. عندما لا يعجبني البند الأول، أرفضه تماماً. إذا لم يوافقوا على وقف برنامجهم النووي، فلن أقرأ بقية المقترح".
ومع ذلك، حدد ترامب أفقاً زمنياً للمفاوضات حين قال: "20 عاماً لوقف تخصيب اليورانيوم أمر جيد، لكن عليهم الالتزام بذلك التزاماً جاداً. سنُخرجهم من هذا المأزق النووي".
(إرم نيوز)
الوصول إليه صعب جداً.. هذا آخر ما كُشف عن وضع مجتبى خامنئي الصحي
الوصول إليه صعب جداً.. هذا آخر ما كُشف عن وضع مجتبى خامنئي الصحي
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
