في إسرائيل.. هذا آخر ما قيل عن مُجتبى خامنئي

أفادت تقارير أمنية إسرائيلية بأن المرشد مجتبى خامنئي بات يتبنى الخط المتشدد داخل دائرة القرار في طهران، حيث يقود حالياً جبهة لأي تنازلات أو تسويات محتملة في المفاوضات مع .

وقالت "هيئة البث" إن الأجهزة الأمنية ترى أن نفوذ مجتبى، الذي يوصف بأنه القوة الصاعدة خلف والده، يركز على رفض التنازل عن الاستراتيجية الكبرى، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.



وفي ظل هذا الخطاب التصعيدي، رفعت من وتيرة استعداداتها الميدانية، واضعةً خيار استئناف القتال في كأولوية في حال وصول المساعي الدبلوماسية إلى طريق مسدود.





وكشفت المصادر عن رفع مستوى التأهب لاحتمالية تجدد المواجهة العسكرية مع طهران، في خطوة تظل مرهونة بضوء أخضر من الرئيس وتوجهات إدارته.





وتتضمن بنود "بنك الأهداف" خططاً لضرب البنية التحتية الوطنية ، كأداة ضغط تهدف إلى إجبار طهران على إبداء مرونة في المفاوضات المتعثرة.





ورغم هذه الاستعدادات، تبرز شكوك لدى أوساط مطلعة حول جدوى هذا التصعيد، إذ تشير التقديرات إلى أن القيادة الإيرانية لن تتزحزح عن مواقفها تجاه القضايا السيادية والاستراتيجية تحت ضغط القوة، مما يجعل مشهد المواجهة القادم مفتوحاً على كافة الاحتمالات.





ورفض الرئيس الأميركي المقترح الأخير المقدم من النظام الإيراني، الذي نُشر في صحيفة "طهران تايمز"، ويتضمن خطة من مرحلتين تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار.





وصرح ترامب قائلاً: "اطلعت على المقترح الإيراني الأخير. عندما لا يعجبني البند الأول، أرفضه تماماً. إذا لم يوافقوا على وقف برنامجهم النووي، فلن أقرأ بقية المقترح".