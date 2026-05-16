في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية

في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، لافتاً إلى تمسك طهران بالدبلوماسية.
وقال بزشكيان في رسالة إلى البابا ليو الرابع عشر إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشدداً على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي.

كما شدد في رسالته على أن "إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحلول السلمية"، لافتاً إلى أن طهران انخرطت بنزاهة في مفاوضات إسلام آباد بوساطة باكستانية على حد قوله.
وأشاد الرئيس الإيراني بمواقف البابا تجاه الاعتداءات الأخيرة على إيران، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني نهج واقعي وعادل، ومطالباً دول العالم بالتصدي للسياسات الأميركية التي وصفها بغير القانونية والمغامرة.
