في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية

أكد مسعود بزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، لافتاً إلى تمسك بالدبلوماسية.وقال بزشكيان في رسالة إلى البابا ليو إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشدداً على أن ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي.كما شدد في رسالته على أن "إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحلول السلمية"، لافتاً إلى أن طهران انخرطت بنزاهة في مفاوضات إسلام آباد بوساطة باكستانية على حد قوله.