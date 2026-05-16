""الميتيور"... قلق في إسرائيل بسبب سلاح خطير حصلت عليه دولة عربيّة

ذكر موقع " " أنه في تطور استراتيجي يمس موازين القوى الجوية في ، كشفت تقارير إسرائيلية عن تزويد فرنسا لمصر بصواريخ ميتيور المتطورة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الخطوة قد تُعيد تعريف مفهوم التفوق الجوي وتُعزز القدرات الدفاعية المصرية.

وذكرت منصة "ناتسيف نت" أن صورة صاروخ ميتيور تحت جناح طائرة رافال تحمل شارات سلاح الجو المصري تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت فرنسا وافقت على تزويد القاهرة بهذا الصاروخ الذي طلبت عدم توريده حفاظا على تفوقها الجوي.

وأضافت المنصة الإسرائيلية أن مسألة حصول مصر على صواريخ ميتيور لطائرات الرافال الخاصة بها تظل موضوعا للخلاف وتقارير متضاربة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الصورة الحالية المحدثة حتى مايو 2026 تحمل دلالات استراتيجية مهمة.



وقالت المنصة إن إسرائيل أعربت عن قلقها من أن صواريخ ميتيور تُقلص ميزة طائرات إف 15 وإف 16 الإسرائيلية، بل وتشكل تحديا معينا لطائرة إف 35 أدير، نظرا لأن الصاروخ صُمم للتعامل مع أهداف ذات بصمة رادارية منخفضة.

وأضافت المنصة الإسرائيلية أن شراء مصر لصواريخ ميتيور من فرنسا يتجاوز القيود الأميركية التي رفضت لسنوات بيع صواريخ أمرام المتطورة لمصر لحماية إسرائيل، مما يمنح القاهرة قدرات كانت محظورة عليها سابقا.

وأشارت إلى أن الإجابة الرسمية حول ما إذا كانت فرنسا زودت مصر بهذه الصواريخ لا تزال معقدة، لكن هناك أدلة متزايدة على أن الإجابة بنعم، على الأقل بالنسبة للصفقات الأحدث، حيث كانت فرنسا قد رفضت في السابق تزويد مصر بصواريخ ميتيور بسبب ضغط إسرائيلي ثقيل للحفاظ على "الميزة النوعية"، غير أن تقارير منذ عام 2021 أشارت إلى أن مصر اشترطت الحصول على هذا الصاروخ مقابل شراء 30 طائرة رافال إضافية، فوافقت باريس على ذلك.

وقالت المنصة إنه في تموز 2025، نُشر أن الرئاسة المصرية أعلنت عن صفقة أسلحة تشمل صواريخ ميتيور كجزء من ترسانة طائراتها المقاتلة الحديثة، ومنذ أواخر 2024 وخلال 2025، بدأت مصر في استلام طائرات رافال من الطراز المحسن إف 3 آر، المزودة بتكامل كامل مع صواريخ ميتيور.

وأضافت المنصة الإسرائيلية أن بعض المصادر أشارت إلى أن الصواريخ نفسها شُملت في حزم التسليل التي نُقلت، فيما نُشرت صور لطائرات رافال مسلحة بصواريخ أو صواريخ تدريب على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأمن الدولية، مما عزز التقييم بأن العقبات السياسية قد رُفعت.

وأشارت إلى أن تزويد مصر بصواريخ ميتيور يمثل تغييرا مهما في ميزان القوى الجوية بالمنطقة، حيث يُعد ميتيور واحدا من أكثر صواريخ جو-جو تطورا في العالم، وبفضل محركه النفاث الترددي، يستطيع الحفاظ على سرعة عالية طوال رحلة الطيران وإصابة أهداف على مدى يزيد على 100 كيلومتر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تدفع دولا أخرى في المنطقة مثل تركيا أو اليونان لمحاولة الحصول على تسليح مماثل لعدم التخلف عن الركب، موضحة يبدو أنها وافقت على تزويد مصر بالصاروخ رغم التحفظات الإسرائيلية السابقة، كجزء من تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع القاهرة.

وقالت المنصة إن هذا الخطوة ترمز لتآكل معين في قدرة إسرائيل على منع الدول العربية الصديقة من الحصول على تقنيات عسكرية من الطراز الأول، حيث يُعد صاروخ ميتيور الفرنسي وصاروخ أمرام الأميركي إف 120 دي، الذي يشكل العمود الفقري لسلاح الجو الإسرائيلي، محور مقارنة مهمة.

وأضافت المنصة العبرية أن محرك ميتيور يعتمد على تقنية النفاث الترددي الذي يسمح بدفع مستمر طوال الرحلة، بينما يعتمد أمرام على محرك صاروخي صلب يوفر تسارعا قويا في البداية لكنه يتحول إلى طائرة شراعية بعد نحو 10 .

وأشارت إلى أن المدى الرسمي لميتيور يزيد على 100 كيلومتر مع تقديرات تصل إلى 200 كيلومتر، بينما يتراوح مدى أمرام بين 160 و180 كيلومترا في الاستخدام ضد أهداف كبيرة، وكلا الصاروخين يصل لسرعة قصوى تزيد على 4 ماخ، لكن ميتيور يحافظ على سرعته حتى الاصطدام بينما تتراجع سرعة أمرام كلما ابتعد عن الطائرة.

وقالت المنصة إن منطقة اللا هروب لميتيور أكبر بثلاث مرات من أمرام، وبفضل المحرك المستمر، يستطيع المناورة بقوة حتى على مدى بعيد، بينما تكون منطقة اللا هروب لأمرام أصغر نسبيا على المدى البعيد حيث يفقد الصاروخ طاقته ويصبح تجنبه أسهل.

وأضافت المنصة الإسرائيلية أن ديناميكية طيران ميتيور تحافظ على قدرة مناورة عالية في المرحلة النهائية من الاعتراض، بينما يكون أمرام سريعا جدا على المدى القصير والمتوسط لكنه أقل فعالية في اعتراض أهداف مناورَة على المدى الأقصى.

وتأتي هذه التطورات في إطار سعي مصر لتحديث ترسانتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تحولات إقليمية متسارعة، حيث تمثل شراكات القاهرة مع باريس جزءا من استراتيجية تنويع مصادر التسليح وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.



وتُعد صواريخ ميتيور من أحدث التقنيات الأوروبية في مجال الدفاع الجوي، وقدرتها على الوصول لأهداف بعيدة المدى تمنح مصر ميزة استراتيجية في حماية مجالها الجوي.



وفي المقابل، تراقب إسرائيل عن كثب أي نقل لتقنيات متقدمة لدول المنطقة، حفاظا على ما تصفه بميزتها النوعية، مما يضع فرنسا أمام معادلة دقيقة بين مصالحها الاقتصادية مع مصر والتزاماتها الأمنية مع تل أبيب.