تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا وإسرائيل تستعدّان... هل تعود الحرب قريباً مع إيران؟

Lebanon 24
16-05-2026 | 05:17
A-
A+
أميركا وإسرائيل تستعدّان... هل تعود الحرب قريباً مع إيران؟
أميركا وإسرائيل تستعدّان... هل تعود الحرب قريباً مع إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، نقلاً عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تُجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وسط تصاعد التقديرات بانهيار المسار الدبلوماسي.
Advertisement

وبحسب التقرير، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيارته إلى الصين ليواجه قراراً حاسماً بشأن العودة إلى توجيه ضربات عسكرية لإيران، بعد تعثر ما وصفها التقرير بـ"مجالس السلام" خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن المقترح الإيراني الأخير غير مقبول، مضيفاً: "إذا لم تعجبني الجملة الأولى فسأرميه في سلة المهملات"، مكرراً تهديده بأن طهران "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سيتم تدميرها".

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد خلال جلسة استماع في الكونغرس أن لدى الجيش الأميركي "خطة للتصعيد إذا لزم الأمر"، موضحاً أن عملية "إبيك فيوري" التي جرى تعليقها الشهر الماضي قد تُستأنف خلال أيام.

ووفقاً لمصادر عسكرية، تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ غارات جوية أكثر كثافة ضد مواقع الحرس الثوري والبنية العسكرية الإيرانية، إلى جانب بحث سيناريو أكثر خطورة يتمثل في نشر قوات خاصة داخل إيران للسيطرة على مواد نووية مدفونة تحت الأرض، خصوصاً في منشأة أصفهان النووية.
 
في المقابل، أكدت إيران استعدادها للرد، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات الإيرانية جاهزة لتنفيذ رد مناسب، مضيفاً أن العالم سيفاجأ.

كما أشار التقرير إلى أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن طهران استعادت الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على امتداد مضيق هرمز، ما يعيد التهديد المباشر للملاحة وناقلات النفط في المنطقة.

وفي إسرائيل، تتزايد التقديرات بأن المحادثات الأميركية الإيرانية تتجه نحو الانهيار، بالتزامن مع بحث خيارات عسكرية تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي ومنظومة الصواريخ الإيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أي عملية برية محتملة ستستهدف بشكل أساسي منشأة أصفهان النووية، التي يُعتقد أنها تضم نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة يمكن رفعها إلى 90 بالمئة لإنتاج سلاح نووي، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتوسيع كبير للحرب في إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ CNN: أميركا وإسرائيل تريدان التأكد من شل قدرة إيران على التخصيب قبل إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": أميركا وإسرائيل سيدفعان ثمن الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بريطانيّة تتحدّث عن "المشكلة" في لبنان... هل تعود الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

في إسرائيل

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-16
Lebanon24
07:58 | 2026-05-16
Lebanon24
07:55 | 2026-05-16
Lebanon24
07:50 | 2026-05-16
Lebanon24
07:36 | 2026-05-16
Lebanon24
07:35 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24