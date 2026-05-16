لماذا لا يُوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

ذكر موقع " "، أنّ خبراء أكّدوا أنّ تطوير لقاح ضدّ "هانتا" ليس مهمة سهلة، بسبب التعقيدات العلمية المرتبطة بطبيعة .

وفي هذا السياق، قالت خبيرة الفيروسات الروسية ناتاليا ساتاييفا لوكالة " "، إنّ "التنوع الكبير في سلالات "هانتا"، واختلاف أنماط العدوى من منطقة إلى أخرى، يجعل من الصعب إنتاج لقاح شامل قادر على توفير حماية واسعة".وينتقل الفيروس عادة من القوارض إلى البشر عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو فضلات الحيوانات المصابة، فيما تبقى حالات انتقال العدوى بين البشر نادرة للغاية، وتقتصر تقريبًا على سلالة "الأنديز" الموجودة في الجنوبية.ويرى متخصصون أن محدودية انتشار المرض عالمياً أدت دوراً أساسياً في تراجع الاستثمارات المخصصة لتطوير لقاح تجاري، خاصة أن الإصابات غالبًا ما تتركز في مناطق جغرافية محددة ولا تسجل على نطاق واسع مثل "الإنفلونزا" أو " ".كما أن "هانتا" لا يتبع نمطًا وبائياً ثابتاً طوال العام، ما يجعل شركات الأدوية أقل حماسًا للدخول في أبحاث مكلفة قد لا تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.وحاليًا، تعتمد مواجهة الفيروس على الوقاية والكشف المبكر والرعاية الطبية الداعمة، إذ لا يوجد حتى الآن علاج مباشر أو لقاح معتمد عالميًا، وفق ما تؤكد .ويشير باحثون إلى أن تطوير لقاحات ضدّ الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر يُعد أكثر تعقيدًا من تطوير لقاحات الفيروسات البشرية التقليدية، بسبب تغيّر السلالات وصعوبة إجراء تجارب سريرية واسعة على أعداد كبيرة من المصابين. (ارم نيوز)