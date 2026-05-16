عربي-دولي
بعدما استهدفته إسرائيل... "حماس" تحسم مصير قائدها عز الدين الحداد
Lebanon 24
16-05-2026
|
05:44
نقلت وكالة
رويترز
، السبت، عن مسؤول كبير في حركة
حماس
تأكيده نبأ مقتل القيادي العسكري في الحركة عز الدين الحداد.
وعلى صعيد متصل، أفادت الوكالة بإعلان مساجد في شمال
قطاع غزة
، السبت، وفاة الحداد، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش
الإسرائيلي
استهدافه بغارات جوية.
وقال شهود إن مساجد في مدينة غزة أعلنت "استشهاد" الحداد، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلنا، في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف، في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول.
وجاء في البيان أن الحداد "كان مسؤولا عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وأضاف البيان: "هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم
إسرائيل
".
وتابع: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 تشرين الأول".
وقال البيان إن "هذه رسالة واضحة لكل القتلة الساعين لإزهاق أرواحنا: عاجلًا أم آجلاً ستصل إليكم إسرائيل".
