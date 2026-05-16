إسرائيل تُعلن رسميّاً نجاح عمليّة إغتيال عز الدين الحداد

أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّه و" " نجحا في اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة " ".

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ "الحداد من آخر قادة حماس الكبار الذين كانوا يقفوا خلف أحداث السابع من تشرين الأوّل 2023".

وأضاف: "على مدار الحرب، كان الحداد ضالعًا في احتجاز عدد كبير من المختطفين الإسرائيليين لدى "حماس". كما أدار منظومة احتجاز المختطفين في قبضة "حماس" وأحاط نفسه بمختطفين إسرائيليين بهدف منع تصفيته".



وتابع: "يُعد الحداد من أقدم قادة حماس، إذ انضم إلى صفوفها في فترة تأسيسها وخلال سنوات نشاطه في الحركة، لعب دورًا مركزيًا في الحكم، وتولى سلسلة من المناصب البارزة، من بينها قائد وقائد وحدات إضافية".