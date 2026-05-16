تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"

Lebanon 24
16-05-2026 | 13:00
A-
A+
فيلق أجنبي في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من المرتزقة يثير زلزالاً عسكرياً
فيلق أجنبي في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من المرتزقة يثير زلزالاً عسكرياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح لإنشاء "فيلق أجنبي" ضمن الجيش الإسرائيلي، ما أثار جدلاً واسعاً في تل أبيب.
Advertisement
 
 
المُقترح يدعو إلى استقدام مقاتلين محترفين من الخارج مقابل أجر لسد النقص المتزايد في القوى البشرية داخل الجيش، وهو أمر جرى وصفه بـ"الصادم".


وفي السياق، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنَّ "الفكرة التي وُصفت بأنها زلزال في الجيش الإسرائيلي تأتي في ظل ما اعتبره الكاتب تآكلًا متسارعًا في نموذج جيش الشعب الذي شكّل لعقود طويلة أحد أعمدة الهوية الإسرائيلية، حيث يقوم هذا النموذج على مشاركة شاملة من مختلف فئات المجتمع في الخدمة العسكرية، باعتبارها واجبًا وطنياً جامعاً".


وأشار ماعوز  إلى أن المرحلة الحالية توصف بالأخطر على هذا النموذج منذ تأسيس إسرائيل، في ظل ما اعتبره الكاتب عبئاً أمنياً غير مسبوق، وتصاعد العمليات العسكرية على عدة جبهات منذ أحداث السابع من تشرين الأول 2023، الأمر الذي كشف بحسبه فجوات كبيرة في منظومة التجنيد، خصوصًا في ظل استمرار أزمة تجنيد الحريديم وتراجع نسب الاستجابة في صفوف الاحتياط.


وأضاف أن حجم النقص في صفوف الجيش الإسرائيلي قدر بنحو 15 ألف جندي، من بينهم ما يقارب 9 آلاف مقاتل في الوحدات القتالية، وهو ما اعتبره الكاتب تهديداً مباشراً للجاهزية العملياتية، ودافعاً للبحث عن حلول "غير تقليدية" خارج الإطار التقليدي لنموذج الخدمة العسكرية الإلزامية.


وأوضح ماعوز أن المقترح الذي يطرحه الكاتب يقوم على استلهام تجارب دولية، من بينها النموذج الأوكراني في تجنيد مقاتلين أجانب ضمن وحدات عسكرية منظمة، وكذلك "الفيلق الأجنبي الفرنسي" الذي تأسس عام 1831، حيث يتم استقدام مقاتلين محترفين من دول مختلفة للعمل ضمن جيوش نظامية مقابل رواتب وحوافز مالية.


وذكر أنّ إسرائيل تمتلك، بحسب الطرح، احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تُقدّر بنحو 236 مليار دولار، يمكن توظيف جزء منها في تمويل قوة عسكرية أجنبية منظمة، قادرة على سد فجوات القوى البشرية داخل الجيش، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل قوات الاحتياط وضغوطها الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.


وأكد أن إمكانية تشكيل فرقة عسكرية قوامها نحو 12 ألف مقاتل أجنبي، موزعين على ألوية قتالية متخصصة، برواتب شهرية تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دولار للمقاتل الواحد، بما يشمل التدريب والتجهيزات والدعم اللوجستي، في إطار تصور يعتبر أن هذا النموذج قد يكون أقل كلفة من الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط الإسرائيلية.


وأوضح ماعوز أن الكاتب شدد على أن دمج هذه القوة داخل الجيش الإسرائيلي لن يكون بشكل مستقل، بل عبر هيكل قيادة منضبط داخل الجيش الإسرائيلي، مع توزيع الكتائب بحسب اللغات والخبرات، بحيث يتم دمج مقاتلين من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغيرهم ضمن وحدات متخصصة تحت إشراف ضباط إسرائيليين.


وتناول الكاتب تجارب سابقة في الحروب الحديثة، معتبراً أن العديد من الجيوش حول العالم لجأت إلى المقاتلين الأجانب في أوقات الأزمات، مع الإشارة إلى النموذج الأوكراني في الحرب المستمرة، والذي استقطب آلاف المقاتلين من عشرات الدول، إلى جانب التجربة التاريخية للفيلق الأجنبي الفرنسي.


وفي السياق نفسه، أشار الكاتب إلى أن هذا النموذج قد يثير اعتراضات واسعة داخل إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بمفهوم "جيش الشعب"، وما قد يحمله ذلك من تغييرات عميقة في البنية الاجتماعية والعسكرية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاعتماد على مقاتلين أجانب في منظومة الدفاع الوطني.


وأشار إلى أن النقاش حول هذا المقترح يعكس أزمة أعمق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتعلق بتراجع نموذج التجنيد التقليدي، وتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية، مقابل الحاجة إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية في ظل اتساع نطاق التهديدات.


واختتم الكاتب بالإشارة إلى أن المقترح، رغم جدليته، يفتح باباً واسعاً للنقاش داخل إسرائيل حول مستقبل الخدمة العسكرية، وحدود قدرة الدولة على الحفاظ على نموذج "جيش الشعب" في ظل التحولات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
"فيلق أجانب" في بلد قرب لبنان.. مقترحٌ يبرز إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "الوطني الحر" زار سفير الكويت وسلمه "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بنات يتسلم من وفد "التيار الوطني الحر" مقترح "حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان استقبل وفداً من "الوطني الحر" في خلدة سلمه "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

الكتائب

تل أبيب

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16
Lebanon24
23:12 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24