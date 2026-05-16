كانت في طريقها إلى بلدٍ عربيّ... ضبط طائرة بعد العثور على متفجرات

أوقفت سلطات طائرة شحن أوكرانية متجهة إلى ، بعد العثور على متفجرات غير معلنة على متنها أثناء توقفها للتزود بالوقود في مطار بياركو.وذكرت صحيفة "إندبندنت" عربية أن الطائرة كان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى ليبيا مرورا بالرأس الأخضر، قبل أن تثير وجهتها وحمولتها شكوك .وبحسب المعلومات، اكتشف عناصر قسم الهجرة وجود شحنة متفجرات لم يُعلن عنها وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى التحفظ على الطائرة وطاقمها الأوكراني، وفتح تحقيق بمشاركة جهات أمنية وطنية ودولية.وأشارت التقارير إلى أن السلطات أجرت عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة قبل أن تمنح لاحقًا الإذن للطائرة وطاقمها بمغادرة وتوباغو واستكمال رحلتها. (روسيا اليوم)