تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الصحة البريطاني يعلن ترشحه لرئاسة حزب العمال البريطاني لمنافسة كير ستارمر

Lebanon 24
16-05-2026 | 16:57
A-
A+
وزير الصحة البريطاني يعلن ترشحه لرئاسة حزب العمال البريطاني لمنافسة كير ستارمر
وزير الصحة البريطاني يعلن ترشحه لرئاسة حزب العمال البريطاني لمنافسة كير ستارمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل، ويس ستريتنغ، نيته الترشح لرئاسة حزب العمال ليحل محل رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك في أعقاب تراجع شعبية الحزب وتكبده نتائج كارثية في الانتخابات المحلية.
Advertisement

وأكد ستريتنغ، الذي يمثل الجناح اليميني في الحزب، حاجتهم إلى منافسة فعلية يتواجه فيها أفضل المرشحين، مشيراً إلى أنه فقد الثقة في قيادة ستارمر بعد أن انتقده بشدة في بيان استقالته هذا الأسبوع. ويواجه ستارمر ضغوطاً متزايدة ودعوات للتنحي بعد الهزيمة القاسية، واستقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 في الحزب باستقالته.

وخلال كلمة له في مؤتمر نظمته مجموعة الضغط العمالية، اعتبر ستريتنغ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً كارثياً، داعياً إلى إعادة انضمام المملكة المتحدة إليه، ومؤكداً أن مستقبل البلاد الاقتصادي والدفاعي يكمن في العمل الجماعي مع أوروبا لمواجهة التهديدات المشتركة، كـ"العدوان الروسي" وسياسات "أميركا أولاً".

وتُعد هذه التصريحات أول موقف سياسي واضح لستريتنغ منذ خروجه من الحكومة، حيث بدأ رسمياً حملته للترشح لرئاسة الوزراء، منتقداً محاولات ستارمر لإعادة ضبط مسار الحزب، ووصفها بأنها "الاندفاع بسرعة أكبر نحو الهاوية نفسها"، معتبراً في الوقت عينه أن حزب العمال لا يزال قادراً على الفوز في الانتخابات المقبلة.
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: الحرب في إيران ليست حربنا وبريطانيا لن تنجر لها
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: سنكون أفضل وسيكون أداؤنا أحسن في الأشهر والسنوات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول إنه يعتزم البقاء في منصبه 10 أعوام
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: نؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الصحة

حزب العمال

البريطاني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-05-17
Lebanon24
00:01 | 2026-05-17
Lebanon24
23:44 | 2026-05-16
Lebanon24
23:32 | 2026-05-16
Lebanon24
23:20 | 2026-05-16
Lebanon24
23:12 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24