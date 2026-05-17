مسيّرات تستهدف ضواحي موسكو وتوقع قتلى وتدمير منازل

أدى هجوم مكثّف بطائرات مسيّرة على المنطقة المحيطة بموسكو إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل، اليوم الأحد، وفق ما أفاد حاكم العاصمة الروسية.وقال حاكم في منشور على "منذ الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش)، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".وأضاف فوروبيوف أن "امرأة قتلت في بلدة خيمكي في موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات".