هكذا ردّت أميركا على شروط إيران لوقف الحرب

وتتضمن الشروط الأميركية عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل ، وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط في .كما تشمل الشروط عدم إعادة حتى 25 في المئة من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في كل الجبهات ببدء المفاوضات فقط، من دون أي أميركي مسبق بإنهاء العدوان.في المقابل، اشترطت إيران للدخول في أي مفاوضات تحقيق خمسة شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في كل الجبهات، وخصوصاً في ، ورفع كامل للعقوبات الأميركية.كما تطالب بتحرير كل أرصدتها المجمدة، وتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، إضافة إلى اعتراف واشنطن بحق إيران الكامل في السيادة على .