عربي-دولي
هكذا ردّت أميركا على شروط إيران لوقف الحرب
Lebanon 24
17-05-2026
|
05:45
أشارت وكالة "فارس" إلى تفاصيل الرد الأميركي على المقترحات
الإيرانية
في المفاوضات الجارية، لافتة إلى أن
واشنطن
وضعت خمسة شروط رئيسية للموافقة على أي اتفاق محتمل.
وتتضمن الشروط الأميركية عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل
الولايات المتحدة
، وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم
الإيراني
إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط في
إيران
.
كما تشمل الشروط عدم إعادة حتى 25 في المئة من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في كل الجبهات ببدء المفاوضات فقط، من دون أي
التزام
أميركي مسبق بإنهاء العدوان.
في المقابل، اشترطت إيران للدخول في أي مفاوضات تحقيق خمسة شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في كل الجبهات، وخصوصاً في
لبنان
، ورفع كامل للعقوبات الأميركية.
كما تطالب
طهران
بتحرير كل أرصدتها المجمدة، وتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، إضافة إلى اعتراف واشنطن بحق إيران الكامل في السيادة على
مضيق هرمز
.
