تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هكذا ردّت أميركا على شروط إيران لوقف الحرب

Lebanon 24
17-05-2026 | 05:45
A-
A+
هكذا ردّت أميركا على شروط إيران لوقف الحرب
هكذا ردّت أميركا على شروط إيران لوقف الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أشارت وكالة "فارس" إلى تفاصيل الرد الأميركي على المقترحات الإيرانية في المفاوضات الجارية، لافتة إلى أن واشنطن وضعت خمسة شروط رئيسية للموافقة على أي اتفاق محتمل.
Advertisement

وتتضمن الشروط الأميركية عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل الولايات المتحدة، وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى واشنطن، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط في إيران.

كما تشمل الشروط عدم إعادة حتى 25 في المئة من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في كل الجبهات ببدء المفاوضات فقط، من دون أي التزام أميركي مسبق بإنهاء العدوان.

في المقابل، اشترطت إيران للدخول في أي مفاوضات تحقيق خمسة شروط لبناء الثقة، أبرزها وقف الحرب في كل الجبهات، وخصوصاً في لبنان، ورفع كامل للعقوبات الأميركية.

كما تطالب طهران بتحرير كل أرصدتها المجمدة، وتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، إضافة إلى اعتراف واشنطن بحق إيران الكامل في السيادة على مضيق هرمز.
مواضيع ذات صلة
هكذا ردّت إيران على ترامب بشأن طلب وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ كبير لـ"برس تي في": حدّدنا 5 شروط لإنهاء الحرب تشمل وقفًا كاملًا للعدوان والاغتيالات ودفع تعويضات لإيران ووقف الحرب على كافة الجبهات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترحب بوساطة روسيا وتضع 5 شروط لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 16:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

واشنطن

التزام

لبنان

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-17
Lebanon24
08:39 | 2026-05-17
Lebanon24
08:38 | 2026-05-17
Lebanon24
08:30 | 2026-05-17
Lebanon24
08:30 | 2026-05-17
Lebanon24
08:12 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24