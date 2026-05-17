مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.. إليكم التفاصيل

أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة ضد 5 مسؤولين إسرائيليين إضافيين.
ووفقا للتقرير، شملت المذكرات ثلاثة سياسيين واثنين من القيادات العسكرية.
ووفق هآرتس، صدرت الأوامر بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود، ولم يتم الإفصاح علنا عن الأسماء المستهدفة، كما لم يُحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات السرية الجديدة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام كان يبحث ملفات مسؤولين آخرين، مثل وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي
إيتمار بن غفير، من دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة في هذا الصدد.
وتأتي هذه الأوامر السرية لتضاف إلى المذكرات العلنية التي أصدرتها المحكمة سابقا بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
(صدرت بحقه في تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة)، يوآف غالانت وزير الدفاع
السابق (صدرت بحقه في نفس التوقيت ولذات التهم).
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد رفضت رسميا الاستئناف
والطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل
لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية. (روسيا اليوم)