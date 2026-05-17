مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.. إليكم التفاصيل

ووفقا للتقرير، شملت المذكرات ثلاثة سياسيين واثنين من القيادات العسكرية.ووفق هآرتس، صدرت الأوامر بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود، ولم يتم الإفصاح علنا عن الأسماء المستهدفة، كما لم يُحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات السرية الجديدة.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام كان يبحث ملفات مسؤولين آخرين، مثل بتسلئيل سموتريتش ووزير إيتمار بن غفير، من دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة في هذا الصدد.وتأتي هذه الأوامر السرية لتضاف إلى المذكرات العلنية التي أصدرتها المحكمة سابقا بحق (صدرت بحقه في تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة)، يوآف غالانت السابق (صدرت بحقه في نفس التوقيت ولذات التهم).يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد رفضت رسميا والطعون القانونية التي قدمتها لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية. (روسيا اليوم)