حريق في براكة بعد استهداف بمسيّرة.. وأبوظبي تؤكد سلامة المحطة

وأوضح المكتب في بيان أن الحريق وقع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.وأكد البيان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عند توافرها.من جهتها، شددت للرقابة النووية على أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مؤكدة أن جميع تعمل كالمعتاد.ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. (سكاي نيوز)