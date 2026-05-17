عربي-دولي
حريق في براكة بعد استهداف بمسيّرة.. وأبوظبي تؤكد سلامة المحطة
17-05-2026
أعلن
مكتب أبوظبي الإعلامي
، الأحد، أن الجهات المختصة في إمارة
أبوظبي
تعاملت مع حريق اندلع في
محطة براكة للطاقة النووية
بمنطقة الظفرة، نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة.
وأوضح المكتب في بيان أن الحريق وقع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وأكد البيان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عند توافرها.
من جهتها، شددت
الهيئة الاتحادية
للرقابة النووية على أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مؤكدة أن جميع
المحطات
تعمل كالمعتاد.
ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. (سكاي نيوز)
