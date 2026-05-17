عربي-دولي

عصر الأسلحة الجديدة.. بالفيديو: هذا ما تجهّز له أميركا

17-05-2026 | 07:45
عصر الأسلحة الجديدة.. بالفيديو: هذا ما تجهّز له أميركا
تستعد قوات العمليات الخاصة الأميركية لاختبار روبوت قتالي رباعي الأرجل من طراز CODiAQ، مزوّد بقاذف قنابل، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو إدخال الأنظمة غير المأهولة إلى المهمات القتالية عالية الخطورة.
وبحسب موقع Militarnyi، نقلاً عن بيان رسمي لشركة Skyborne Technologies أوردته منصة Hartpunkt، ستجري الاختبارات ضمن مفهوم يُعرف باسم "العمل المباشر غير المأهول"، أي تنفيذ مهمات قتالية بأقل قدر ممكن من التدخل البشري المباشر.

ويتميز الروبوت بمنصة ذات أربع أرجل آلية، قادرة على التحرك في التضاريس الوعرة، وصعود السلالم، والمرور في الممرات الضيقة. كما يمكن تزويده بأسلحة، وأجهزة استطلاع، وأنظمة اتصال، بما يجعله منصة متعددة الاستخدامات في البيئات القتالية المعقدة.

وتقول الشركة المطوّرة إن أبرز مهام CODiAQ تشمل الاستطلاع، ودعم فرق الاقتحام، وتأمين المواقع، وتوفير إسناد ناري في المناطق التي تنطوي على مخاطر عالية على العناصر البشرية.

ويحمل الروبوت حالياً قاذف قنابل مخصصاً لاستهداف عناصر معادية، إلا أن الشركة تشير إلى إمكانية تزويده بحمولات مختلفة وفق طبيعة المهمة.


وتقيّم قوات العمليات الخاصة الأميركية المنصة بوصفها أداة يمكن أن تربط بين الروبوتات الأرضية والطائرات المسيّرة ووحدات العمليات الخاصة ضمن شبكة قيادة وسيطرة واحدة. ومع ذلك، لا يزال النظام في مرحلة تطوير مبكرة، وقد لا يكون مستوفياً بعد لجميع المتطلبات العسكرية.

وأعلنت Skyborne Technologies أنها وقعت عقداً ثابت السعر بقيمة 6.5 ملايين دولار مع وزارة الدفاع الأميركية، ضمن برنامج للبحث والتطوير والاختبار والتقييم. ويشمل الاتفاق تسليم 14 منصة روبوتية من طراز CODiAQ، إضافة إلى 28 حمولة سلاح معيارية.

كما ينص العقد على توفير دعم كامل للمنظومة لمدة 24 شهراً، يشمل توريد المعدات، والصيانة، والمساعدة التقنية، لضمان بقاء الروبوتات جاهزة للعمل خلال فترة التقييم.

وكانت الشركة قد كشفت في تشرين الأول 2025 عن منصة CODiAQ، وهي اختصار لـ Controller-Operated Direct-Action Quadruped، باعتبارها روبوتاً أرضياً قتالياً قادراً على تقديم دعم ناري عن بُعد.

وتجمع المنصة بين وحدات تسليح من نوع HAVOC 40 mm وCHAOS 12-gauge، إلى جانب نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الأهداف، فيما يتحكم بها مشغّل واحد عبر وحدة تحكم محمولة.

وبذلك، لا يبدو الاختبار الأميركي مجرد تجربة تقنية محدودة، بل إشارة إلى اتجاه أوسع في ساحات القتال الحديثة: تقليل تعريض الجنود للخطر، وزيادة الاعتماد على أنظمة روبوتية قادرة على العمل في الخطوط الأمامية.
