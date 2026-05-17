17-05-2026 | 08:04
إيران إلى مونديال 2026.. اجتماع بنّاء مع الفيفا رغم أزمة التأشيرات
وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماتياس غرافستروم الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول مع الاتحاد الإيراني بأنه "ممتاز" و"بنّاء"، في إطار التحضيرات لضمان مشاركة إيران في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني ويلعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، رغم التوترات والحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط.

وقال غرافستروم: "عقدنا اجتماعاً ممتازاً وبنّاءً مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم"، مضيفاً أن الجانبين يعملان بشكل وثيق، وأن "فيفا" يتطلع إلى الترحيب بالمنتخب الإيراني في البطولة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج إن الاجتماع كان "إيجابياً وبنّاءً"، مشيراً إلى أنه جرى بحث المخاوف القائمة والالتزام المشترك بتأمين مشاركة سلسة للمنتخب. وكان تاج قد أعلن، الخميس، أن التأشيرات لم تصدر بعد للفريق الإيراني.

ويأتي الاجتماع، الذي عُقد في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، قبل مغادرة المنتخب الإيراني صباح الاثنين إلى معسكر تدريبي في تركيا، تمهيداً للتوجه لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

ويأمل المنتخب الإيراني خوض مباراتين وديتين في أنطاليا، بعدما تأكدت مواجهة غامبيا في 29 أيار، وفق سام مهدي زاده، وهو إيراني كندي يدير شركة لتنظيم المباريات الودية.

وسيخوض المنتخب المعسكر بقائمة تضم 30 لاعباً، على أن يتم تقليصها لاحقاً إلى 26 لاعباً، وهو العدد المسموح به في كأس العالم.

وضمت القائمة مهاجم بورتو مهدي طارمي، فيما غاب سردار أزمون، الذي سجل 57 هدفاً مع المنتخب وسبق له اللعب مع باير ليفركوزن وروما.

وكان أزمون، الذي عبّر سابقاً عن دعمه لمتظاهرين مناهضين للنظام، قد تعرض لانتقادات من وسائل إعلام إيرانية رسمية بعد صورة نُشرت في آذار وظهر فيها إلى جانب أمير دبي، حيث يلعب ويقيم حالياً.

ودافع المدرب أمير غالينوي عن خياراته قائلاً: "أقسم بالله أنه لم يكن هناك أي شيء آخر غير المعايير الفنية في اختيار اللاعبين".

وتأهلت إيران إلى كأس العالم للمرة الرابعة توالياً، ومن المقرر أن تقيم معسكرها الأساسي في توكسون بولاية أريزونا.

ويبدأ المنتخب الإيراني مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 حزيران، ثم يلتقي بلجيكا في المدينة نفسها، قبل مواجهة مصر في سياتل.
