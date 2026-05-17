|
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
إقتصاد
عربي-دولي
ولايتي يهاجم ترامب: واشنطن عادت خالية الوفاض من بكين
Lebanon 24
17-05-2026
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مستشار المرشد
الإيراني
للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"دخل في فخ استراتيجي"، معتبراً أن
واشنطن
ستضطر إلى البحث عما تبقى من نفوذها في غرب آسيا.
Advertisement
وكتب ولايتي عبر منصة "إكس" أن "الدبلوماسية العقيمة لترامب في بكين وعودته خالي الوفاض من
الصين
"، إضافة إلى ما وصفه بـ"حالة العجز والغضب" في أبوظبي بعد كشف خبر السفر السري لرئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين
نتنياهو
إليها، و"تلفيقات البنتاغون"، تكشف أزمة في التقديرات الاستراتيجية داخل واشنطن.
وأضاف أن تهديدات
ترامب
، التي قال إنها تأتي بدفع من
تل أبيب
، لا تعني سوى "الدخول في فخ استراتيجي".
وتابع ولايتي: "السقوط في هذا البئر بحبل إسرائيل له ثمن باهظ. قريباً، سيتعين على واشنطن أن تبحث بالفانوس عن بقايا مكانتها في غرب آسيا".
وفي السياق نفسه، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة
الإيرانية
من أن أي تحرك أميركي جديد للتعويض عن فشل واشنطن في الحرب سيقابل برد أشد قوة، مؤكداً أن تنفيذ ترامب تهديداته سيجعل المصالح الأميركية وجيشها أمام "سيناريوهات هجومية مفاجئة". (روسيا اليوم)
