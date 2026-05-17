ولايتي يهاجم ترامب: واشنطن عادت خالية الوفاض من بكين

Advertisement

وكتب ولايتي عبر منصة "إكس" أن "الدبلوماسية العقيمة لترامب في بكين وعودته خالي الوفاض من "، إضافة إلى ما وصفه بـ"حالة العجز والغضب" في أبوظبي بعد كشف خبر السفر السري لرئيس وزراء بنيامين إليها، و"تلفيقات البنتاغون"، تكشف أزمة في التقديرات الاستراتيجية داخل واشنطن.وأضاف أن تهديدات ، التي قال إنها تأتي بدفع من ، لا تعني سوى "الدخول في فخ استراتيجي".وتابع ولايتي: "السقوط في هذا البئر بحبل إسرائيل له ثمن باهظ. قريباً، سيتعين على واشنطن أن تبحث بالفانوس عن بقايا مكانتها في غرب آسيا".وفي السياق نفسه، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة من أن أي تحرك أميركي جديد للتعويض عن فشل واشنطن في الحرب سيقابل برد أشد قوة، مؤكداً أن تنفيذ ترامب تهديداته سيجعل المصالح الأميركية وجيشها أمام "سيناريوهات هجومية مفاجئة". (روسيا اليوم)