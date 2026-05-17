تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاعدتان سريتان لإسرائيل داخل دولة عربية... صحيفة تكشف مكانهما!

Lebanon 24
17-05-2026 | 10:51
A-
A+
قاعدتان سريتان لإسرائيل داخل دولة عربية... صحيفة تكشف مكانهما!
قاعدتان سريتان لإسرائيل داخل دولة عربية... صحيفة تكشف مكانهما! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفاد مسؤولون عراقيون وإقليميون بأن إسرائيل أقامت قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية العراقية، استُخدمتا لدعم عمليات عسكرية ضد إيران، فيما أدى مقتل راعٍ عراقي إلى كشف تفاصيل إحدى القاعدتين بعد أشهر من إبقائها طي الكتمان، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

Advertisement


وبحسب الرواية، كانت شاحنة تسلك منطقة صحراوية نائية غرب العراق عند الساعة الثانية من بعد ظهر 3 آذار، في مشهد اعتيادي بالنسبة لسكان المخيمات البدوية. وكانت الشاحنة تعود للراعي العراقي عواد الشمري (29 عامًا)، الذي كان متجهًا إلى بلدة النخيب لشراء مؤن واحتياجات أساسية.


إلا أن الشاحنة عادت بعد ساعات محترقة ومثقبة بالرصاص، بينما كانت مروحية تلاحقها وتطلق النار عليها بشكل متواصل إلى أن توقفت وسط الصحراء، بحسب إفادات 3 شهود من سكان المنطقة.


وقال أمير الشمري، ابن عم القتيل، إن عواد كان قد عثر خلال رحلته على موقع عسكري سري يضم جنودًا ومروحيات وخيامًا ومدرج هبوط، قبل أن يتصل بالقيادة العسكرية العراقية لإبلاغها بما شاهده، وأضاف أن عائلته تعتقد أن اكتشافه لذلك الموقع كلّفه حياته.


وذكر مسؤولون عراقيون وإقليميون كبار أن الموقع كان قاعدة إسرائيلية تُستخدم لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرين إلى أن  العراق استضاف قاعدتين سريتين تديرهما إسرائيل بشكل متقطع لأكثر من عام.


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد تحدثت سابقًا عن وجود موقع إسرائيلي داخل العراق، بينما قال مسؤولون عراقيون لـ"صحيفة نيويورك تايمز" إن هناك قاعدة ثانية غير معلنة أيضًا في الصحراء الغربية العراقية.


وأوضح مسؤولون أمنيون إقليميون أن القاعدة التي اكتشفها الشمري سبقت الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واستُخدمت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد طهران في  حزيران 2025.


ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على القاعدتين أو على مقتل الشمري رغم تكرار طلبات التعليق.


وأثار الكشف عن القاعدتين تساؤلات داخل العراق، من بينها ما إذا كانت القوات العراقية تجهل بالفعل وجود قوات أجنبية على أراضيها حتى كشفها راعٍ بدوي، أم أنها كانت تعلم بالأمر واختارت تجاهله.


وأكد مسؤول عراقي ثانٍ وجود قاعدة ثانية، دون تحديد موقعها، مكتفيًا بالقول إنها تقع أيضًا في منطقة صحراوية غربية.


ورغم ذلك، لم تعترف الحكومة العراقية رسميًا بوجود القاعدتين الإسرائيليتين، في ظل غياب أي علاقات دبلوماسية بين بغداد وتل أبيب، واعتبار الرأي العام العراقي إسرائيل دولة معادية.


وحذر مراقبون من أن الغضب المتزايد داخل العراق بسبب تلك المعلومات قد يهدد الجهود الأميركية الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل البلاد، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الحرب.


ووفقًا للصحيفة الأميركية فإن العراق يواجه منذ الغزو الأميركي عام 2003 معادلة سياسية معقدة بين الولايات المتحدة وإيران.


كما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد  ترامب مارست ضغوطًا كبيرة على العراق للحد من النفوذ الإيراني، خصوصًا عبر مطالبة بغداد بنزع سلاح الميليشيات المقربة من طهران ومنعها من تولي أدوار حكومية وأمنية، ولذلك فإن الكشف عن هاتين القاعدتين الإسرائيليتين قد يزيد من هشاشة التوازن القائم داخل العراق. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تُكشف لأول مرة... هذه خفايا قاعدة إسرائيلية سرية في "دولة عربية"
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع إسرائيلي سرّي في دولة عربية.. صحيفة تكشف معلومة عنه
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو الهدف التالي لأميركا وإسرائيل في إيران؟ صحيفة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربية.. انتحار فتى داخل إصلاحية للأحداث!
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

الكشف عن

إسرائيل

القاعدة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2026-05-17
Lebanon24
17:09 | 2026-05-17
Lebanon24
16:47 | 2026-05-17
Lebanon24
16:38 | 2026-05-17
Lebanon24
16:33 | 2026-05-17
Lebanon24
16:24 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24