مصر: أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

وفي بيان لوزارة الخارجية، أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. شددت مصر، اليوم الأحد على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن وسائر الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من المصري.

وأكدت مصر من خلال البيان أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة وقواعد القانون الدولي.



ومن جانبها، أعلنت اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولداً كهربائياً خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.