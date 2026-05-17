تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مصر: أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي
Lebanon 24
17-05-2026
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت مصر، اليوم الأحد على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن
دولة الإمارات
وسائر
دول الخليج
الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من
الأمن القومي
المصري.
Advertisement
وفي بيان لوزارة الخارجية، أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له
الإمارات العربية المتحدة
بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
وأكدت مصر من خلال البيان أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة
الإمارات
وقواعد القانون الدولي.
ومن جانبها، أعلنت
وزارة الدفاع
الإماراتية
اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولداً كهربائياً خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.
مواضيع ذات صلة
الخارجية العراقية: أمن الدول العربية يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي
Lebanon 24
الخارجية العراقية: أمن الدول العربية يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي
18/05/2026 03:37:52
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار البحر المتوسط
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار البحر المتوسط
18/05/2026 03:37:52
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المقترح من قبل باكستان
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المقترح من قبل باكستان
18/05/2026 03:37:52
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: حزب الله جزءٌ لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني و"هوّي عم يقول هيك مش نحنا" وحملة الحزب على رموز الدولة أو رموز الطوائف في لبنان هي حملة إيرانيّة
Lebanon 24
الجميّل: حزب الله جزءٌ لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني و"هوّي عم يقول هيك مش نحنا" وحملة الحزب على رموز الدولة أو رموز الطوائف في لبنان هي حملة إيرانيّة
18/05/2026 03:37:52
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية
العربية المتحدة
وزارة الخارجية
دولة الإمارات
وزارة الدفاع
الأمن القومي
الإماراتية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
Lebanon 24
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:15 | 2026-05-17
17/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
Lebanon 24
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
17:09 | 2026-05-17
17/05/2026 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
Lebanon 24
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:47 | 2026-05-17
17/05/2026 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
Lebanon 24
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:38 | 2026-05-17
17/05/2026 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
Lebanon 24
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:33 | 2026-05-17
17/05/2026 04:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى
03:42 | 2026-05-17
17/05/2026 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
Lebanon 24
السعودية تعلن أول أيام ''عيد الأضحى''
23:01 | 2026-05-16
16/05/2026 11:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:15 | 2026-05-17
الإمارات تدين الاعتداءات على السعودية
17:09 | 2026-05-17
العراق: لا نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى
16:47 | 2026-05-17
سوريا تعتقل "شاكوش"...أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بالنظام السابق
16:38 | 2026-05-17
تايوان: السلام الإقليمي مرتبط باستمرار التعاون الدفاعي مع أميركا
16:33 | 2026-05-17
القائد المنشق "السافانا": الدعم السريع تسعى لتقسيم السودان
16:24 | 2026-05-17
"سنتكوم": دمرنا قدرات إيران العسكرية ومستعدون لأي طوارئ
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24