في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين

أعلنت المدعية العامة لور بيكو، الأحد، أن "حوالى 10 أشخاص" جدد تقدموا بشكاوى إلى في ضد الأميركي الراحل إبستين المدان بجرائم جنسية، على اعتبار أنهم من ضحاياه.وفتح في باريس تحقيقا موسعا في "الاتجار بالبشر" عقب نشر الحكومة الأميركية آلاف الملفات المتعلقة بإبستين الذي توفي عام 2019.

ويرمي التحقيق إلى تحديد هوية من يُحتمل أنهم سهّلوا جرائمه في ، عبر توفير ضحايا له مثلا.وقالت بيكو لإذاعة "ار تي أل"، "لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم" حتى الآن.وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى حوالى 20 بينهم حوالى 10 لم يكن مكتب على علم بهم.وكان الآخرون ضحايا لجان-لوك برونيل وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة "إيليت" الذي كان موضع شكاوى، نفاها عبر محاميه.وقالت المدعية العامة: "نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج".وأضافت: "استعدنا الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه" والتي تخضع حاليا لمزيد من التحاليل.وتابعت: "سنتلقى أيضا طلبات للمساعدة الدولية".