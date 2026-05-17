تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين

Lebanon 24
17-05-2026 | 12:00
A-
A+
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، الأحد، أن "حوالى 10 أشخاص" جدد تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة في باريس ضد الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، على اعتبار أنهم من ضحاياه.
Advertisement


وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا موسعا في "الاتجار بالبشر" عقب نشر الحكومة الأميركية آلاف الملفات المتعلقة بإبستين الذي توفي عام 2019.
ويرمي التحقيق إلى تحديد هوية من يُحتمل أنهم سهّلوا جرائمه في فرنسا، عبر توفير ضحايا له مثلا.

وقالت بيكو لإذاعة "ار تي أل"، "لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم" حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى حوالى 20 بينهم حوالى 10 لم يكن مكتب المدعي العام على علم بهم.

وكان الآخرون ضحايا لجان-لوك برونيل وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة "إيليت" الذي كان موضع شكاوى، نفاها عبر محاميه.

وقالت المدعية العامة: "نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج".

وأضافت: "استعدنا جهاز الكمبيوتر الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه" والتي تخضع حاليا لمزيد من التحاليل.

وتابعت: "سنتلقى أيضا طلبات للمساعدة الدولية".
 
مواضيع ذات صلة
علاقات إبستين تلاحق وزير التجارة الاميركي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
شكوى من فرنسا ضد «فيديكس» بتهم نقل مكوّنات عسكرية إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تلاحق المستشار السابق لزيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل منزلها.. فضيحة تلاحق زوجة نتنياهو وهذه تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

جهاز الكمبيوتر

النيابة العامة

المدعي العام

الفرنسية

النيابة

جيرالد

جيفري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2026-05-17
Lebanon24
17:09 | 2026-05-17
Lebanon24
16:47 | 2026-05-17
Lebanon24
16:38 | 2026-05-17
Lebanon24
16:33 | 2026-05-17
Lebanon24
16:24 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24