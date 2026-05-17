قطر تدين استهداف محطة للطاقة النووية في الإمارات

أدانت الاعتداء الذي استهدف بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة، مؤكدة أن إحدى المسيّرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن “الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت الخطوط الحمراء، من خلال استهداف منشآت حيوية وأعيان مدنية”، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

ودعت الوزارة إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتفادي مزيد من التوتر، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت الداعم لأمن واستقرار المنطقة ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.