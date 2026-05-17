تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"

Lebanon 24
17-05-2026 | 12:28
A-
A+
غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى استئناف الهجمات ضد إيران، معتبرا أن الوضع الحالي في مضيق هرمز يضر بالجميع.
Advertisement


وقال غراهام في مقابلة مع قناة "إن بي سي" إن الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر بنا جميعا".

وكرر غراهام دعوته للرئيس ترامب إلى استئناف الهجمات الأميركية على إيران في ظل وقف إطلاق نار هش ومفاوضات متعثرة.
وقال غراهام لقناة إن بي سي نيوز: "أعتقد أن الوضع الراهن يضر بنا جميعًا. فكلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، وكلما سعينا جاهدين للتوصل إلى اتفاق لن يتحقق أبدًا، وتزداد  إيران قوة".
وأضاف غراهام أنه حتى الآن في الصراع الإيراني، "لا يوجد ما يشير إلى أن المسؤولين الحاليين قد تغيروا فيما يتعلق بهدف النظام المتمثل في ترويع العالم، وتدمير إسرائيل، ومهاجمتنا".

وكرر السيناتور غراهام دعوته للرئيس دونالد ترامب إلى "إضعاف إيران أكثر".

وقال: "ما فعله الرئيس ترامب عسكريا كان مذهلاً، لكن لا تزال هناك أهداف أخرى يمكن استهدافها، وهناك أمور يمكننا القيام بها لإلحاق الضرر بإيران".
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأميركي على إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف يُعلن: معادلة جديدة تتشكل في هرمز واستمرار الوضع الراهن "غير مستدام" لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: مشروع القرار بمجلس الأمن يتجاهل سبب الوضع الراهن في مضيق هرمز المتمثل بلجوء واشنطن للقوة والهجوم علينا
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: مستعدون لدعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

ليندسي غراهام

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

مضيق هرمز

الإيراني

إسرائيل

سي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2026-05-17
Lebanon24
17:09 | 2026-05-17
Lebanon24
16:47 | 2026-05-17
Lebanon24
16:38 | 2026-05-17
Lebanon24
16:33 | 2026-05-17
Lebanon24
16:24 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24