"القبة الذهبية" لترامب.. كلفة ضخمة وجدوى محدودة

18-05-2026 | 01:17
القبة الذهبية لترامب.. كلفة ضخمة وجدوى محدودة
ارتفعت الكلفة المتوقعة لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، متجاوزة بكثير الميزانية الأولية المقدرة بـ151 مليار دولار.

وبحسب التقرير، قد يشكّل المشروع ضغطاً كبيراً على ميزانية الدفاع الأميركية، ويؤثر على تمويل مشاريع عسكرية أخرى.

ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، يتضمن النظام 7800 صاروخ اعتراضي فضائي، مع تكاليف شراء تصل وحدها إلى 743 مليار دولار، إضافة إلى كلفة صيانة سنوية تبلغ مليار دولار.

وللحفاظ على فعالية النظام، ستكون هناك حاجة إلى استبدال نحو 1600 قمر صناعي في المدار المنخفض سنوياً، ما يعني الحاجة إلى نحو 30 ألف قمر صناعي خلال 20 عاماً، وهو رقم يعكس تحديات تقنية ولوجستية كبيرة.

ورغم أن "القبة الذهبية" تهدف إلى اعتراض صواريخ الخصوم، فإن قيود تصميمها تجعلها قادرة على التعامل مع 10 عمليات إطلاق صاروخي فقط في الوقت نفسه، ما أثار شكوكاً في الكونغرس بشأن جدوى المشروع، ودفع نحو إلغائه.

 

