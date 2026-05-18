مسؤول يكشف.. هذه أهم نتيجة لزيارة ترامب للصين

وقال غرير، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، إنه في عهد الرئيس " " لم تكن هناك قنوات اتصال فعالة بين وبكين، بينما تمكنت إدارة من تحقيق استقرار استراتيجي في العلاقة مع الصين.وأضاف أن الزيارة الرسمية فتحت الباب أمام حوار أكثر وضوحاً، وتقدم ملموس في معالجة عدد من الحيوية.وأشار غرير إلى أمله في التوصل إلى حلول للملفات الاقتصادية الثنائية المعقدة، من خلال إنشاء مجلس تجاري مشترك، وهي آلية كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد تحدث عنها سابقاً.وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة استمرت 3 أيام أجراها ترامب إلى بكين، عقد خلالها لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناولت ملفات إقليمية ودولية، بينها الأزمة ، والنزاع الأميركي ، إضافة إلى القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين.ويرى مراقبون أن فتح قنوات حوار جديدة بين واشنطن وبكين قد يساعد في إدارة التنافس الاستراتيجي بين القوتين، وسط تعقيدات جيوسياسية متزايدة وحاجة إلى آليات تنسيق تمنع تصاعد التوتر. (روسيا اليوم)