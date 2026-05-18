تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول يكشف.. هذه أهم نتيجة لزيارة ترامب للصين
Lebanon 24
18-05-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الممثل الأميركي للمفاوضات التجارية جيميسون غرير أن زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى
الصين
شكّلت خطوة مهمة نحو إنشاء قنوات جديدة للحوار المباشر والصريح بين أكبر اقتصادين في العالم.
Advertisement
وقال غرير، في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، إنه في عهد الرئيس "
جو بايدن
" لم تكن هناك قنوات اتصال فعالة بين
واشنطن
وبكين، بينما تمكنت إدارة
ترامب
من تحقيق استقرار استراتيجي في العلاقة مع الصين.
وأضاف أن الزيارة الرسمية فتحت الباب أمام حوار أكثر وضوحاً، وتقدم ملموس في معالجة عدد من
القضايا
الحيوية.
وأشار غرير إلى أمله في التوصل إلى حلول للملفات الاقتصادية الثنائية المعقدة، من خلال إنشاء مجلس تجاري مشترك، وهي آلية كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد تحدث عنها سابقاً.
وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة استمرت 3 أيام أجراها ترامب إلى بكين، عقد خلالها لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناولت ملفات إقليمية ودولية، بينها الأزمة
الأوكرانية
، والنزاع الأميركي
الإيراني
، إضافة إلى القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن فتح قنوات حوار جديدة بين واشنطن وبكين قد يساعد في إدارة التنافس الاستراتيجي بين القوتين، وسط تعقيدات جيوسياسية متزايدة وحاجة إلى آليات تنسيق تمنع تصاعد التوتر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين وشي جينبينغ سيبحثان نتائج زيارة ترامب إلى الصين خلال اتصالاتهما الثنائية
Lebanon 24
الكرملين: بوتين وشي جينبينغ سيبحثان نتائج زيارة ترامب إلى الصين خلال اتصالاتهما الثنائية
18/05/2026 14:23:09
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلجأ للحرب إذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران قبل زيارة الصين
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلجأ للحرب إذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران قبل زيارة الصين
18/05/2026 14:23:09
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بتحرك عسكري أميركي ضد إيران بعد زيارة ترامب للصين
Lebanon 24
توقعات بتحرك عسكري أميركي ضد إيران بعد زيارة ترامب للصين
18/05/2026 14:23:09
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اثناء زيارته الى الصين الاربعاء.. مسؤول اميركي يكشف هدف الرئيس ترامب
Lebanon 24
اثناء زيارته الى الصين الاربعاء.. مسؤول اميركي يكشف هدف الرئيس ترامب
18/05/2026 14:23:09
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
روسيا اليوم
الأوكرانية
جو بايدن
الإيراني
الثنائي
القضايا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها
Lebanon 24
تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها
07:13 | 2026-05-18
18/05/2026 07:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صور فضائيّة... ماذا كشفت عما يجري في جريزة إيرانيّة؟
Lebanon 24
صور فضائيّة... ماذا كشفت عما يجري في جريزة إيرانيّة؟
07:11 | 2026-05-18
18/05/2026 07:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض معدل البطالة إلى 6 في المئة في مصر
Lebanon 24
إنخفاض معدل البطالة إلى 6 في المئة في مصر
07:04 | 2026-05-18
18/05/2026 07:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أسترالي يتحدث عن تهديد إيراني جديد.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أسترالي يتحدث عن تهديد إيراني جديد.. هذا ما كشفه
07:00 | 2026-05-18
18/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن مخزونات النفط التجارية.. تحذير من وكالة الطاقة
Lebanon 24
آخر خبر عن مخزونات النفط التجارية.. تحذير من وكالة الطاقة
06:30 | 2026-05-18
18/05/2026 06:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
10:00 | 2026-05-17
17/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:13 | 2026-05-18
تُروّج للاستيطان في دولة عربيّة.. حركة إسرائيلية تثير الجدل وهذه قصتها
07:11 | 2026-05-18
صور فضائيّة... ماذا كشفت عما يجري في جريزة إيرانيّة؟
07:04 | 2026-05-18
إنخفاض معدل البطالة إلى 6 في المئة في مصر
07:00 | 2026-05-18
تقرير أسترالي يتحدث عن تهديد إيراني جديد.. هذا ما كشفه
06:30 | 2026-05-18
آخر خبر عن مخزونات النفط التجارية.. تحذير من وكالة الطاقة
06:21 | 2026-05-18
أُوقِفَ شقيقه بسبب مواقفه السياسيّة... فنان سوريّ يُثير الجدل بتصريحاته
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24