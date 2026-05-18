ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل

، اليوم الاثنين، أن فترة تولّيه المنصب "لم تنتهِ بعد"، مؤكداً أنّه لن يتنحّى ولن يضع جدولاً زمنياً لرحيله، بحسب " ".

وكان البريطاني قد قال في وقت سابق اليوم إنّ ستارمر لا يعتزم تحديد موعد لترك منصبه، وذلك بعد تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدثت عن احتمال إعلانه خطة للتنحي.

ويواجه ستارمر ضغوطاً متزايدة منذ خسارة البريطاني مئات المقاعد في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة، لصالح حزب ريفورم يو كيه اليميني المتطرف و.

كما استقال أربعة وزراء من الحكومة، فيما دعا أكثر من 80 نائباً ستارمر إلى التنحي.

وبحسب النظام الداخلي لـحزب العمال البريطاني، يحتاج أي منافس محتمل إلى دعم 81 نائباً من للحزب، أي ما يعادل 20% من أعضائه في ، لتفعيل آلية إزاحة الزعيم. (آرم نيوز)