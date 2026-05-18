عربي-دولي

ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل

Lebanon 24
18-05-2026 | 11:20
ستارمر يرفض التنحي: لن أستقيل ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن فترة تولّيه المنصب "لم تنتهِ بعد"، مؤكداً أنّه لن يتنحّى ولن يضع جدولاً زمنياً لرحيله، بحسب "رويترز".

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي قد قال في وقت سابق اليوم إنّ ستارمر لا يعتزم تحديد موعد لترك منصبه، وذلك بعد تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدثت عن احتمال إعلانه خطة للتنحي.

ويواجه ستارمر ضغوطاً متزايدة منذ خسارة حزب العمال البريطاني مئات المقاعد في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة، لصالح حزب ريفورم يو كيه اليميني المتطرف وحزب الخضر.

كما استقال أربعة وزراء من الحكومة، فيما دعا أكثر من 80 نائباً ستارمر إلى التنحي.

وبحسب النظام الداخلي لـحزب العمال البريطاني، يحتاج أي منافس محتمل إلى دعم 81 نائباً من الكتلة البرلمانية للحزب، أي ما يعادل 20% من أعضائه في البرلمان، لتفعيل آلية إزاحة الزعيم. (آرم نيوز)

 
 
 
ستارمر: لن أتنحى ولن أُحدّد جدولاً زمنيّاً للتنحي
