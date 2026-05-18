بعد تحدثه بالعبرية.. تعرّض إسرائيلي للضرب في لندن

قالت تقارير عبرية الاثنين، إن إسرائيليا تعرض للاعتداء بالضرب في العاصمة ، وذلك "بعد تحدثه باللغة ".وبحسب وسائل إعلام عبرية، "تبحث شرطة لندن عن 5 مهاجمين اعتدوا على شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عامًا كان يتحدث العبرية في حي غولدرز ".وأضافت أن الشرطة "تتعامل مع الحادث الذي أسفر عن إصابة الضحية بجروح وكدمات في وجهه وجسده باعتباره جريمة كراهية معادية للسامية".ولفتت التقارير العبرية، إلى أن "الشاب غادر شقته في حي معروف بتواجد الجالية في الساعة الثانية صباحًا للتحدث عبر الهاتف وتجنب إزعاج زملائه في السكن. مرّ 5 رجال ملثمين يتحدثون العربية بالقرب منه، وسمعوا صوته، ثم جرّوه عبر الطريق وانهالوا عليه ضربًا مبرحًا حتى كاد يفقد وعيه.وصرّح الشاب لصحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية البريطانية قائلا: "ظننت أنني سأموت".