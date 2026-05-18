واشنطن: العرض الإيراني غير كافٍ والتصعيد العسكري يبقى خيارًا مطروحًا

وأوضح المسؤول أن إدارة الرئيس الأميركي ترى أن المقترح الإيراني الأخير يتضمن تعديلات طفيفة فقط على النسخة السابقة، دون واضح بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي من المواد عالية التخصيب، بحسب موقع "أكسيوس".وأضاف أن لا تعتبر أن أي تخفيف للعقوبات النفطية على يمكن أن يتم دون خطوات مقابلة وملموسة من جانب ، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية لا تحقق تقدمًا يذكر حتى الآن.وبحسب المسؤول، من المتوقع أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء، لبحث الخيارات العسكرية المطروحة، في ظل تصاعد التوتر حول الملف الإيراني.وأكد أن واشنطن لا تزال تفضّل الحل الدبلوماسي، لكنها مستعدة لمواصلة ما وصفه بـ"المفاوضات عبر الضغط"، في حال عدم إبداء إيران مرونة كافية في موقفها.وأشار المسؤول إلى أن التباين بين الجانبين لا يزال قائمًا حول جوهر الاتفاق، لافتًا إلى أن استمرار الجمود قد يدفع نحو تصعيد عسكري "لن يكون مرغوبًا فيه لكنه مطروح على الطاولة"، وفق تعبيره.