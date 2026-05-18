حكومة غرينلاند تردّ على ترامب: "الجزيرة ليست للبيع"

18-05-2026 | 16:49
حكومة غرينلاند تردّ على ترامب: الجزيرة ليست للبيع
قالت حكومة غرينلاند، يوم الاثنين، إن المحادثات الحاسمة مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة تحرز تقدماً، لكنها أكدت أن غرينلاند التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء عليها "لن تكون للبيع أبداً".
ووصل المبعوث الأميركي الخاص جيف لاندري إلى نوك، الأحد، والتقى رئيس وزراء الجزيرة ينس - فريدريك نيلسن ووزير الخارجية موتي إيجيد يوم الاثنين.
 

وبعد اجتماعه مع لاندري، قال نيلسن للصحفيين: "نعتقد أن هناك تقدماً، ونركز من جانب غرينلاند على إيجاد حل يصب في مصلحتنا جميعا، والأهم من ذلك عدم تنفيذ التهديدات بالضم أو الاستيلاء أو شراء غرينلاند وشعبها".


ولم يصدر حتى الآن أي بيان من لاندري الذي قال لوسائل الإعلام المحلية الأحد إنه موجود هناك "للاستماع والتعلم"، وفق تعبيره.


وأثار تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تستحوذ أو تسيطر على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، توتراً بين واشنطن وكوبنهاغن وفي جميع أنحاء أوروبا.


وسعياً لتهدئة التوتر، اتفقت غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة في وقت سابق من العام على إجراء مفاوضات دبلوماسية رفيعة المستوى لحل الأزمة، لكن نتائج تلك المحادثات الجارية لم تعرض بعد.


وتريد الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند وجعلها جزءا من منظومة "القبة الذهبية" الدفاعية التي يعتزم ترامب إقامتها لمواجهة الهجمات النووية.


ولدى الولايات المتحدة حاليا قاعدة واحدة نشطة في غرينلاند، وهي يتوفيك الفضائية في الشمال الغربي، بعد أن كان عددها نحو 17 في عام 1945 عندما كان آلاف الأفراد الأميركيين يعملون في قواعد بأنحاء الجزيرة.
