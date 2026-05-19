22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
إقتصاد
لضمان تحليق طائراتها.. أستراليا: سنستورد 600 ألف برميل وقود طائرات من الصين
Lebanon 24
19-05-2026
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء
الأسترالي
أنتوني
ألبانيزي اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستورد ثلاث شحنات من وقود الطائرات من
الصين
بإجمالي 600 ألف برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني.
وتسببت الحرب في
الشرق الأوسط
وإغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول
آسيا
والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة.
ويعتمد قطاعا السياحة والشحن في
أستراليا
بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات في حزيران، بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تناولت أمن الطاقة.
وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن
بكين
مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، نظيره الصيني، وانغ وينتاو، هذا الأسبوع في مدينة سوتشو
الصينية
التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين 326 مليار دولار أسترالي (233 مليار دولار أميركي) العام الماضي.
