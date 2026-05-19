لضمان تحليق طائراتها.. أستراليا: سنستورد 600 ألف برميل وقود طائرات من الصين

ألبانيزي اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستورد ثلاث شحنات من وقود الطائرات من بإجمالي 600 ألف برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني.وتسببت الحرب في وإغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة.ويعتمد قطاعا السياحة والشحن في بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات في حزيران، بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تناولت أمن الطاقة.وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي.ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، نظيره الصيني، وانغ وينتاو، هذا الأسبوع في مدينة سوتشو التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين 326 مليار دولار أسترالي (233 مليار دولار أميركي) العام الماضي.