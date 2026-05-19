تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط

Lebanon 24
19-05-2026 | 00:46
A-
A+
داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط
داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بالعواقب الاقتصادية للحصار البحري الأميركي على موانئ بلاده، قائلاً: "لا نملك القدرة على تصدير النفط وتأمين الدولارات لاستيراد البنزين".
Advertisement

وفي إشارة إلى المشاكل التي طرأت على طريق تصدير النفط في إيران، أضاف بزشكيان في تصريحات: "لقد أغلقوا الطريق، ونحن لا نصدر النفط. لا يمكننا تصدير النفط بسهولة".
كما أردف أن "طاقتنا الإنتاجية من البنزين انخفضت بشكل كبير"، ولفت إلى أنه "علينا ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين".

كذلك مضى قائلاً إنه "يجب أن نخفض سقف توقعاتنا ونتقبل الواقع حتى نتمكن من مواجهة العدو".

"علينا أن نتقبل المشقة"
وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكننا الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل"، مؤكداً أنه "يجب أن نكون صادقين مع المواطنين". كما تابع: "نبذل قصارى جهدنا لتأمين سبل عيش المواطنين، لكن هناك حدود لجهدنا".

إلى ذلك أضاف: "نحن نخوض معركة، وعلينا أن نتقبل المشقة"، موضحاً أنه "لا يمكننا القول إن العدو يُهزم ونحن نزدهر".

فيما بيّن أنه إذا استمر الوضع الحالي فيما يخص الطاقة، "فسنواجه مشاكل صيفاً وشتاء، وهذه العواقب ستؤثر على الجميع".

أما عن المحادثات مع الولايات المتحدة، فشدد على أنه "ليس من المنطقي أن نقول إننا لن نتحاور". وتابع: "يجب أن نتحدث بعقلانية ونتلقى ردوداً عقلانية".
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إماراتي: لا يمكن التعايش مع نظام إيراني يملك قدرات عسكرية تهدد دول المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن شركة بيانات ملاحية: إيران لا تزال قادرة على تصدير نفطها رغم الحصار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النفط العراقية تعلن بدء تصدير النفط عبر سوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

بزشكيان

الغاز

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-05-19
Lebanon24
01:15 | 2026-05-19
Lebanon24
01:06 | 2026-05-19
Lebanon24
01:03 | 2026-05-19
Lebanon24
00:46 | 2026-05-19
Lebanon24
00:36 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24