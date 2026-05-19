هل يندم بوتين على غزو أوكرانيا؟ تقرير يكشف التفاصيل



Advertisement

وبحسب الصحيفة ، جاءت تصريحات شي خلال محادثات مع تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الصينية والتوازنات الدولية.



ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن توقيت التصريحات أو السياق الكامل الذي وردت فيه، لكن الموقف يُنظر إليه كمؤشر تقييم صيني أكثر حذراً للحرب الروسية في أوكرانيا. كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ الرئيس الأميركي بأن "قد يكون نادما" على غزو ، في إشارة لافتة إلى رؤية بكين لتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.وبحسب الصحيفة ، جاءت تصريحات شي خلال محادثات مع تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الصينية والتوازنات الدولية.ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن توقيت التصريحات أو السياق الكامل الذي وردت فيه، لكن الموقف يُنظر إليه كمؤشر تقييم صيني أكثر حذراً للحرب الروسية في أوكرانيا.





وفي المقابل، تتهم وحلفاؤها الصين بتقديم دعم اقتصادي وسياسي يساعد موسكو على مواجهة الضغوط الغربية، وهو ما تنفيه بكين. ومنذ اندلاع الحرب، حاولت الصين الحفاظ على توازن دقيق بين دعم شراكتها الاستراتيجية مع موسكو وتجنب القطيعة مع الغرب. ورغم رفض بكين للعقوبات الغربية على ، فإنها دعت مراراً إلى وقف الحرب والحوار السياسي، كما قدمت مبادرات تحدثت عن "تسوية سياسية" للأزمة.وفي المقابل، تتهم وحلفاؤها الصين بتقديم دعم اقتصادي وسياسي يساعد موسكو على مواجهة الضغوط الغربية، وهو ما تنفيه بكين.

وتأتي الإشارات الجديدة بعد تصريحات للرئيس الروسي أكد فيها أن العلاقات مع الصين وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، مشدداً على أن الشراكة بين البلدين "ليست موجهة ضد أحد".



كما قال بوتين إن موسكو وبكين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية والعمل من أجل "السلام".



لكن تصريحات شي، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز"، قد تعكس قلقاً صينياً من الكلفة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة للحرب، خصوصاً مع استمرار التوتر بين روسيا والغرب وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.