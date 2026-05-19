تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هل يندم بوتين على غزو أوكرانيا؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
19-05-2026
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"قد يكون نادما" على غزو
أوكرانيا
، في إشارة لافتة إلى رؤية بكين لتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
Advertisement
وبحسب الصحيفة
البريطانية
، جاءت تصريحات شي خلال محادثات مع
ترامب
تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الصينية والتوازنات الدولية.
ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن توقيت التصريحات أو السياق الكامل الذي وردت فيه، لكن الموقف يُنظر إليه كمؤشر
نادر على
تقييم صيني أكثر حذراً للحرب الروسية في أوكرانيا.
ومنذ اندلاع الحرب، حاولت الصين الحفاظ على توازن دقيق بين دعم شراكتها الاستراتيجية مع موسكو وتجنب القطيعة مع الغرب. ورغم رفض بكين للعقوبات الغربية على
روسيا
، فإنها دعت مراراً إلى وقف الحرب والحوار السياسي، كما قدمت مبادرات تحدثت عن "تسوية سياسية" للأزمة.
وفي المقابل، تتهم
الولايات المتحدة
وحلفاؤها الصين بتقديم دعم اقتصادي وسياسي يساعد موسكو على مواجهة الضغوط الغربية، وهو ما تنفيه بكين.
وتأتي الإشارات الجديدة بعد تصريحات للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
أكد فيها أن العلاقات مع الصين وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، مشدداً على أن الشراكة بين البلدين "ليست موجهة ضد أحد".
كما قال بوتين إن موسكو وبكين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية والعمل من أجل "السلام".
لكن تصريحات شي، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز"، قد تعكس قلقاً صينياً من الكلفة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة للحرب، خصوصاً مع استمرار التوتر بين روسيا والغرب وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
مواضيع ذات صلة
تقرير يكشف الحقائق.. خصوم بوتين في أوروبا بخطر!
Lebanon 24
تقرير يكشف الحقائق.. خصوم بوتين في أوروبا بخطر!
19/05/2026 09:42:23
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
19/05/2026 09:42:23
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
19/05/2026 09:42:23
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل
19/05/2026 09:42:23
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تبين أنه مضطرب نفسياً.. شاهد لحظة إطلاق النار في مذبحة صعيد مصر
Lebanon 24
تبين أنه مضطرب نفسياً.. شاهد لحظة إطلاق النار في مذبحة صعيد مصر
02:07 | 2026-05-19
19/05/2026 02:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو
Lebanon 24
ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو
01:15 | 2026-05-19
19/05/2026 01:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
Lebanon 24
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
01:06 | 2026-05-19
19/05/2026 01:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية.. ترجيب سوري
Lebanon 24
بعد رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية.. ترجيب سوري
00:46 | 2026-05-19
19/05/2026 12:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط
Lebanon 24
داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط
00:46 | 2026-05-19
19/05/2026 12:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
Lebanon 24
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
06:00 | 2026-05-18
18/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
18/05/2026 03:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
15:15 | 2026-05-18
18/05/2026 03:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات تنتظر لبنان.. هذا ما سيجري خلال 45 يوماً
Lebanon 24
سيناريوهات تنتظر لبنان.. هذا ما سيجري خلال 45 يوماً
11:00 | 2026-05-18
18/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:07 | 2026-05-19
تبين أنه مضطرب نفسياً.. شاهد لحظة إطلاق النار في مذبحة صعيد مصر
01:15 | 2026-05-19
ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو
01:06 | 2026-05-19
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
00:46 | 2026-05-19
بعد رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية.. ترجيب سوري
00:46 | 2026-05-19
داعياً الى خفض التوترات.. بزشكيان: لا نملك القدرة على تصدير النفط
00:36 | 2026-05-19
لضمان تحليق طائراتها.. أستراليا: سنستورد 600 ألف برميل وقود طائرات من الصين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 09:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24