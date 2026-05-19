تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا

Lebanon 24
19-05-2026 | 01:06
A-
A+
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبال ما يصل إلى 10 لاف لاجئ أبيض إضافي من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أن وضعهم جعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد في بلادهم.
Advertisement


من جانبها، قالت حكومة جنوب أفريقيا إن مزاعم إدارة ترامب لا أساس لها.

غير أن ترامب أصر على أن الأقلية البيضاء من الجنوب أفريقيين تعرضت لتمييز منهجي وأعمال عنف، خاصة الهجمات التي تستهدف المجتمعات الزراعية، ما دفعه إلى وقف المساعدات لجنوب أفريقيا، والدخول في مواجهة حادة داخل المكتب البيضاوي مع رئيسها، إضافة إلى مقاطعته قمة مجموعة العشرين التي عُقدت العام الماضي في جوهانسبرغ.
 وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس يوم الاثنين بأنها ستستقبل ما يصل إلى 17500 شخص من الأقلية البيضاء، وهم مجموعة من البيض في جنوب أفريقيا ينحدر معظمهم من مستوطنين هولنديين، كلاجئين حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر.

وكانت الإدارة قد أشارت في البداية إلى أنها ستستقبل ما يصل إلى 7500 شخص فقط، معظمهم من الأقلية البيضاء، خلال تلك الفترة، لكنها قالت يوم الإثنين إن "تطورات غير متوقعة في جنوب أفريقيا خلقت وضعا طارئا للاجئين".
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن مصادر: أوبك + تعتزم رفع إنتاج النفط بمعدل 206 آلاف برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعتزم طلب ضمانات من أميركا وإسرائيل لإجلاء خبرائها من بوشهر
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يُدافع عن منح جائزة الفيفا لترامب: لا يوجد من هو أجدر بها
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لأشهر وربما لسنوات
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 09:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

إدارة الرئيس الأميركي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

جنوب أفريقيا

إدارة ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-05-19
Lebanon24
01:15 | 2026-05-19
Lebanon24
01:03 | 2026-05-19
Lebanon24
00:46 | 2026-05-19
Lebanon24
00:46 | 2026-05-19
Lebanon24
00:36 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24