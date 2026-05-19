عربي-دولي
مؤيدون لترامب.. أميركا تعتزم استقبال آلاف اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
19-05-2026
تعتزم
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استقبال ما يصل إلى 10 لاف لاجئ أبيض إضافي من
جنوب أفريقيا
إلى
الولايات المتحدة
خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أن وضعهم جعلهم عرضة للتمييز والاضطهاد في بلادهم.
من جانبها، قالت حكومة جنوب
أفريقيا
إن مزاعم
إدارة ترامب
لا أساس لها.
غير أن
ترامب
أصر على أن الأقلية البيضاء من الجنوب أفريقيين تعرضت لتمييز منهجي وأعمال عنف، خاصة الهجمات التي تستهدف المجتمعات الزراعية، ما دفعه إلى وقف المساعدات لجنوب أفريقيا، والدخول في مواجهة حادة داخل المكتب البيضاوي مع رئيسها، إضافة إلى مقاطعته قمة مجموعة العشرين التي عُقدت العام الماضي في جوهانسبرغ.
وأبلغت
وزارة الخارجية الأميركية
الكونغرس
يوم الاثنين بأنها ستستقبل ما يصل إلى 17500 شخص من الأقلية البيضاء، وهم مجموعة من البيض في جنوب أفريقيا ينحدر معظمهم من مستوطنين هولنديين، كلاجئين حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر.
وكانت الإدارة قد أشارت في البداية إلى أنها ستستقبل ما يصل إلى 7500 شخص فقط، معظمهم من الأقلية البيضاء، خلال تلك الفترة، لكنها قالت يوم الإثنين إن "تطورات غير متوقعة في جنوب أفريقيا خلقت وضعا طارئا للاجئين".
