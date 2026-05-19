ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو

أفادت تقارير ميدانية بأن هجوماً جوياً روسياً استهدف، في الساعات الأولى من ، البنية التحتية لميناء مدينة إزمايل، ما أدى إلى وقوع أضرار في مرافقه، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وتُعد إزمايل، التي تضم أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب، ذات أهمية استراتيجية، وغالباً ما تتعرض لهجمات متكررة بسبب موقعها الحيوي.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية أنها تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف العاصمة ، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث.

وقال مسؤولون محليون في إزمايل عبر تطبيق “تيليغرام” إن مرافق الميناء تعرضت لأضرار، مؤكدين في الوقت نفسه تدمير معظم أسلحة الهجوم الجوي دون تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق داخل مبنى تهشمت نوافذه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة خاركيف البلاد هجوماً بطائرات مسيّرة، حيث أعلنت السلطات المحلية إنقاذ شخصين، بينما يُعتقد أن شخصاً ثالثاً لا يزال عالقاً تحت الأنقاض.

أما في الجانب الروسي، فقد أعلن رئيس بلدية موسكو عبر “تيليغرام” إسقاط أربع طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، مع نشر فرق الطوارئ في مواقع الحادث.

كما أفادت سلطات محلية في منطقتي كورسك وروستوف وياروسلافل بتعرضها لهجمات مماثلة بطائرات مسيّرة، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.