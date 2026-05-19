تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو

Lebanon 24
19-05-2026 | 01:15
A-
A+
ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو
ضرب ميناء إزمايل وإسقاط مسيرات متجهة إلى موسكو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت تقارير ميدانية بأن هجوماً جوياً روسياً استهدف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، البنية التحتية لميناء مدينة إزمايل، ما أدى إلى وقوع أضرار في مرافقه، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وتُعد إزمايل، التي تضم أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب، ذات أهمية استراتيجية، وغالباً ما تتعرض لهجمات متكررة بسبب موقعها الحيوي.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية أنها تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف العاصمة موسكو، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث.

وقال مسؤولون محليون في إزمايل عبر تطبيق “تيليغرام” إن مرافق الميناء تعرضت لأضرار، مؤكدين في الوقت نفسه تدمير معظم أسلحة الهجوم الجوي دون تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق داخل مبنى تهشمت نوافذه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة خاركيف شمال شرق البلاد هجوماً بطائرات مسيّرة، حيث أعلنت السلطات المحلية إنقاذ شخصين، بينما يُعتقد أن شخصاً ثالثاً لا يزال عالقاً تحت الأنقاض.

أما في الجانب الروسي، فقد أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر “تيليغرام” إسقاط أربع طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، مع نشر فرق الطوارئ في مواقع الحادث.

كما أفادت سلطات محلية في منطقتي كورسك وروستوف وياروسلافل بتعرضها لهجمات مماثلة بطائرات مسيّرة، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم موسكو: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هجوم جوي روسي يؤدي ​إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء بمدينة إزمايل الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسطول الصمود العالمي" يُغادر موانئ تركيا متّجها إلى غزة لكسر الحصار
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: لن نعيق حركة السفت المتجهة للموانئ غير الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24

سيرغي سوبيانين

صباح اليوم

شمال شرق

المينا

سيرغي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-05-19
Lebanon24
04:46 | 2026-05-19
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19
Lebanon24
03:03 | 2026-05-19
Lebanon24
03:00 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24