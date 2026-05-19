تبين أنه مضطرب نفسياً.. شاهد لحظة إطلاق النار في مذبحة صعيد مصر

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للحظة إطلاق النيران من المتهم في مذبحة جنوب مصر والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى.



حيث كشف الفيديو عن قيام المتهم بالنزول من سيارته وإطلاق النيران عشوائياً على المارة، فيما أكد شهود أن الجاني ويدعى عاطف يبلغ من العمر 48 عاماً، كان معروفاً عنه تعاطي المخدرات، وتحديداً مخدر الشابو.



Advertisement

وصرحت الوزارة في بيان رسمي بأن غرفة عمليات النجدة كانت قد تلقت بلاغاً يفيد بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية وجنونية تجاه المواطنين بموقف أبنوب بمحافظة أسيوط، مما تسبب في حالة من الذعر وسقوط ضحايا.



وذكرت أنه على الفور انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت في تتبع خط سير الجاني الذي فر هارباً بسيارته وتحصن داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وفور استشعاره باقتراب القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، مما دفع رجال الشرطة لتبادل إطلاق النار معه، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال. وكانت أعلنت عن مقتل المتهم، بعد تبادل عنيف لإطلاق النيران مع داخل إحدى الأراضي الزراعية بمركز أبنوب.وصرحت الوزارة في بيان رسمي بأن غرفة عمليات النجدة كانت قد تلقت بلاغاً يفيد بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية وجنونية تجاه المواطنين بموقف أبنوب بمحافظة أسيوط، مما تسبب في حالة من الذعر وسقوط ضحايا.وذكرت أنه على الفور انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت في تتبع خط سير الجاني الذي فر هارباً بسيارته وتحصن داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وفور استشعاره باقتراب القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، مما دفع رجال الشرطة لتبادل إطلاق النار معه، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال.