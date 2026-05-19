مناورات نووية روسية لمدة 3 أيام.. هذه تفاصيلها

Advertisement

ستجري القوات الروسية النووية في الفترة من 19 إلى 21 أيار الجاري مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد .وقالت اليوم الثلاثاء في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 أيار 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريباً حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".وأشارت الروسية إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية، وأساطيل والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي والوسطى العسكريتين تشارك في المناورات.وأوضح البيان أنه "سيشارك في التمرين ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ استراتيجية".وبحسب بيان الدفاع فإنه "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد على 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".