عربي-دولي
مناورات نووية روسية لمدة 3 أيام.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
19-05-2026
|
03:00
ستجري القوات الروسية النووية في الفترة من 19 إلى 21 أيار الجاري مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد
بالعدوان
.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية
اليوم الثلاثاء في بيان: "في الفترة من 19 إلى 21 أيار 2026، ستجري القوات المسلحة الروسية تدريباً حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة تهديد عدواني".
وأشارت
وزارة الدفاع
الروسية إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية، وأساطيل
الشمال
والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي
لينينغراد
والوسطى العسكريتين تشارك في المناورات.
وأوضح البيان أنه "سيشارك في التمرين ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ استراتيجية".
وبحسب بيان الدفاع فإنه "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد على 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".
